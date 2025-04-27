Стан, небезпечний для життя: кардіологи назвали симптоми синдрому розбитого серця

Кардіологи Британського фонду серця розповіли, що таке синдром розбитого серця і назвали його основні симптоми.

Що таке синдром розбитого серця

За словами експертів, синдром розбитого серця, також відомий як кардіоміопатія Такоцубо, є серйозним захворюванням, яке змінює форму головної насосної камери серця, послаблюючи його здатність ефективно перекачувати кров.

Кардіологи Фонду попередили, що особливо вразливими є жінки, люди, віком від 50 років, і ті, хто має проблеми з психічним здоров’ям, як-от тривожність або депресія.

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Симптоми розбитого серця

Ознаки синдрому розбитого серця можуть бути схожі на симптоми серцевого нападу, включно з раптовим сильним болем у грудях, відчуттям тиску або тяжкості в грудях, утрудненим диханням, прискореним серцебиттям, відчуттям слабкості або запаморочення і нудотою.

Медичні експерти не впевнені в точній причині цієї різкої зміни функції серця, але вважається, що сплеск гормонів стресу, як-от кортизол і адреналін, під час сильного емоційного стресу може відігравати свою роль.

– Синдром часто виникає після сильного емоційного потрясіння, наприклад, втрати, хвороби або травми, через що його називають синдромом розбитого серця, – йдеться у повідомленні.

Лікування синдрому розбитого серця

Як правило, синдром розбитого серця – це тимчасовий розлад, що триває протягом кількох днів або тижнів, і більшість пацієнтів повністю одужують при прийомі відповідних ліків.

Зазвичай це захворювання лікують за допомогою таких ліків, як діуретики, бета-блокатори і препарати, що розріджують кров, щоб зменшити навантаження на серце і звести до мінімуму ризик ускладнень, таких як аритмія або утворення тромбів.

Деяким людям може знадобитися перебування в лікарні для повного одужання.

Приблизно в одного з 10 пацієнтів спостерігається рецидив після одужання, а в деяких можуть зберігатися стійкі симптоми або зміни у формі серця. Цим людям може знадобитися довгострокове лікування.

Після повного одужання людині рекомендується контролювати стрес, поліпшити харчування і підтримувати фізичну активність, щоб запобігти повторному епізоду.

Джерело: Express

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