Тихий сердечный приступ: врач о симптомах, которые можно пропустить

Терапевт общей практики Сермед Межер выпустил срочное предупреждение о тихом сердечном приступе, объяснив, что некоторые из явных симптомов можно легко пропустить. Этот тип сердечного приступа также известен как “вдовствующий”, предупредил медик.

— Около трети всех сердечных приступов могут не иметь симптомов. Зачастую их диагностируют лишь спустя недели, месяцы или годы, во время планового осмотра или из-за сохраняющихся симптомов, таких как боль в груди (стенокардия) или одышка, — говорится в сообщении.

Сердечный приступ — это неотложное состояние, которое возникает, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно тромбом. Эта блокировка лишает часть сердечной мышцы жизненно важного кислорода, что может привести к повреждению или даже гибели этой ткани.

Незаметные симптомы

Как рассказал Сермед Межер, настоящие сердечные приступы это полная закупорка левой передней нисходящей артерии, которая снабжает основной компонент левой стороны сердца, помогающий проталкивать кровь вверх.

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Медик предупредил, что нужно быть начеку в отношении симптомов, которые никогда не проявляются. Например, это сдавливающая боль в центре груди. Возникает ощущение, будто в горле застряла еда и вы немного задыхаетесь.

— Сердечные приступы, особенно у женщин, могут проявляться таким нетипичным образом. Если не начать лечение быстро, это может быть рискованно, — предупредил врач.

Он добавил, что если эти симптомы не замечать слишком долго, это означает большее повреждение ткани сердца. Врач, который стентировал артерию, сказал, что если бы повреждение нашли всего на 10 минут позже, пациент, скорее всего, не выжил бы.

Симптомы сердечного приступа

Согласно списку Национальной системы здравоохранения NHS, симптомы сердечного приступа могут включать:

боль в груди – чувство давления, тяжести, стеснения или сжатия в груди;

боль в других частях тела – может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам (обычно левой руке, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу;

ощущение головокружения или обморока;

потоотделение;

одышка;

тошнота или рвота;

непреодолимое чувство тревоги (похожее на паническую атаку);

кашель или хрипы.

Если у вас или у кого-то из ваших знакомых наблюдаются симптомы сердечного приступа, вам следует как можно скорее вызвать скорую или отправиться в отделение неотложной помощи.

Источник: Express

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