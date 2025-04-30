Ученые узнали, какие физические упражнения улучшают состояние пациентов с раком

Оказывается, физическая активность — это не просто способ снять стресс или поддержать форму, а серьезный инструмент, способный улучшить качество жизни и даже снизить риск осложнений после операций.

К такому выводу пришли исследователи из Китая. Их работа, опубликованная в Британском журнале спортивной медицины, объединила данные 80 научных публикаций за 12 лет — с 2012 по 2024 год.

Влияние движения на онкопациентов

Результаты исследования показали, что занятия йогой, фитнесом, силовые тренировки и даже обычная прогулка могут стать настоящими союзниками в борьбе с одним из самых страшных диагнозов — раком.

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Участники, которые регулярно занимались физической активностью, реже жаловались на одышку, слабость и так называемый мозговой туман — состояние, когда трудно сосредоточиться или запомнить информацию.

Кроме того, упражнения положительно влияли на физиологические показатели организма: снижали уровень воспаления, регулировали обмен веществ, уровень инсулина и других важных гормонов.

В то же время было замечено улучшение сна, общей выносливости, а также психоэмоционального состояния пациентов.

Предоперационная активность снижает риски

Отдельное внимание в исследовании уделили тому, как упражнения влияют на людей перед хирургическими вмешательствами.

У пациентов, которые занимались физической активностью до операций, наблюдалось меньше осложнений, уменьшался уровень болевых ощущений, сокращалось время пребывания в больнице и общий риск смертности.

Такие результаты указывают на необходимость включения предоперационной физической подготовки в стандарты лечения.

Исследователи отмечают, что даже умеренная активность способна существенно улучшить состояние во время восстановления.

Кроме физических эффектов, исследование подтвердило положительное влияние упражнений на эмоциональное состояние.

Люди, которые занимались спортом, лучше адаптировались к диагнозу, имели более высокий уровень самооценки и мотивации.

Во многих случаях именно активность помогала им чувствовать контроль над собственным телом.

По мнению онкологической медсестры Селин Догерти, важно, чтобы пациенты не давили на себя и выполняли упражнения в собственном темпе.

Источник : The Guardian

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