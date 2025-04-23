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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Размер талии у мужчин может указывать на риск рака — исследование

талія вимірювання
Фото: Pixabay

Новое исследование шведских ученых показало, что увеличение талии на 11 см повышает у мужчин риск рака на 25%.

Абдоминальное ожирение

Когда избыточное количество жира накапливается в области живота, это может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и некоторые виды рака.

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Это подтверждают многочисленные исследования, в частности проведенное шведскими учеными, которые анализировали данные 339 190 женщин и мужчин.

Участники проходили ежегодные обследования с 1981 по 2019 год, включая измерение окружности талии и индекс массы тела (ИМТ).

Оказалось, если у мужчин вес становился больше минимум на 3,7 кг, а талия увеличивалась на 11 см, это повышало шансы на развитие рака на 25%, тогда как показатель индекса массы тела выявлял лишь 19%.

У женщин эта связь была значительно слабее из-за метаболических различий.

Авторы исследования объясняют, что ИМТ не учитывает, как именно распределяется жир, поэтому окружность талии является важным фактором абдоминального ожирения, более типичного для мужского пола.

Висцеральный жир вокруг органов брюшной полости способствует развитию таких состояний, как резистентность к инсулину и воспаление.

Авторы исследования считают, что абдоминальное ожирение это серьезная проблема, требующая внимания, поскольку она может существенно повлиять на общее состояние здоровья.

Важно регулярно контролировать свои показатели и принимать меры для уменьшения рисков.

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Источник: SciTechDaily

Наукові дослідження, Ожиріння, Онкология
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