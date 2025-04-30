Ученые открыли действенный рецепт от старения мозга – исследование

Результаты исследования канадских ученых, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют, что даже маленькие ежедневные изменения, например новый маршрут прогулки или попытка сделать что-то необычное, положительно влияет на память, эмоциональное состояние и общее самочувствие пожилых людей.

Память укрепляется не только упражнениями

В исследовании ученых университета Торонто участвовали 18 пожилых людей (средний возраст — 71 год), которые в течение восьми недель ежедневно выполняли простые задания.

Специальное мобильное приложение HippoCamera помогало записывать важные моменты. Именно так ученые отслеживали, как новые впечатления влияют на когнитивные функции.

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Результаты показали тесную связь между новым опытом и состоянием кратковременной памяти, положительными эмоциями, снижением уровня скуки и ощущением быстротечности времени.

Как и почему это работает

Нейрофизиологи объясняют это активизацией гиппокампа — зоны мозга, отвечающей за память и обучение.

Это в свою очередь стимулирует стриатум — область, участвующую в формировании положительных эмоций и вознаграждения.

Учёные отмечают, что даже малейшие изменения в повседневной жизни — от изменения маршрута до новых разговоров или попытки нового блюда — могут дать результат. Это не должно быть грандиозное путешествие или сложная активность. Достаточно чего-то простого и неожиданного.

— Пожилые люди, которые живут самостоятельно или в специальных учреждениях, часто страдают от отсутствия новых впечатлений. Идея заключается в том, чтобы сделать новизну доступной даже в пределах ограниченного пространства, — отмечает профессор Морган Баренс.

Исследователи предлагают пользоваться приложением тем, кто хочет поддержать пожилых людей, особенно склонных к деменции и болезни Альцгеймера.

Это не только улучшит качество их жизни, но и может стать простым и безопасным способом профилактики когнитивных нарушений.

Источник: SciTechDaily

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