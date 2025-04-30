Учені відкрили дієвий рецепт від старіння мозку – дослідження

Результати дослідження канадських науковців, опубліковані в журналі Scientific Reports, свідчать, що навіть маленькі щоденні зміни, як-от новий маршрут прогулянки чи спроба зробити щось незвичне, позитивно впливає на пам’ять, емоційний стан і загальне самопочуття літніх людей.

Пам’ять зміцнюється не лише вправами

У дослідженні вчених університету Торонто брали участь 18 літніх людей (середній вік — 71 рік), які протягом восьми тижнів щодня виконували прості завдання.

Спеціальний мобільний застосунок HippoCamera допомагав записувати важливі моменти. Саме так вчені відстежували, як нові враження впливають на когнітивні функції.

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Результати показали тісний зв’язок між новим досвідом і станом короткочасної пам’яті, позитивними емоціями, зниженням рівня нудьги та відчуттям швидкоплинності часу.

Як і чому це працює

Нейрофізіологи пояснюють це активізацією гіпокампу — зони мозку, що відповідає за пам’ять і навчання.

Це своєю чергою стимулює стріатум — область, що бере участь у формуванні позитивних емоцій та винагороди.

Науковці наголошують, що навіть найменші зміни у щоденному житті — від зміни маршруту до нових розмов або спроби нової страви — можуть дати результат. Це не має бути грандіозна подорож або складна активність. Достатньо чогось простого й несподіваного.

– Люди похилого віку, які живуть самостійно або у спеціальних закладах, часто страждають на відсутність нових вражень. Ідея полягає в тому, щоб зробити новизну доступною навіть у межах обмеженого простору, – зазначає професорка Морган Баренс.

Дослідники пропонують користуватися застосунком тим, хто хоче підтримати літніх людей, особливо схильних до деменції та хвороби Альцгеймера.

Це не лише покращить якість їхнього життя, а й може стати простим і безпечним способом профілактики когнітивних порушень.

Джерело: SciTechDaily

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