Виктор Хижняк: Мы не можем остановить смерть, но мы можем улучшить качество жизни пожилых людей

Март, 08 в 14:22

Их работу не замечает большинство людей. Обычно о пансионатах для пожилых людей узнают лишь тогда, когда вопрос остро встает на повестке дня: нужен квалифицированный уход за пожилыми людьми или сиделка больному в больницу или домой.

Виктор Хижняк возглавляет сеть пансионатов для пожилых людей Серебряный век, поэтому мы решили более подробно расспросить об этой сфере деятельности и перспективах ее развития в Украине.

– Почему вы решили открыть дома для престарелых? Когда и как возникла эта идея?

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– Идея возникла, когда я столкнулся с проблемой в своей семье. Было время, когда мой отец заболел, не узнавал никого, был совершенно лежачим. Приходилось за ним ухаживать.

Вся моя семья оказалась парализованной: я, брат, мама – все крутились вокруг него. Ухаживали и делали все необходимое. Это продолжалось не один месяц. Сначала еще хватало силы и терпения, но потом начали понимать, что скоро и мы ляжем рядом с ним. Это было очень сложно!

– Тогда мы начали искать пансионат, но находили только государственные. Тогда в 2011 году еще не было частных, с хорошим уровнем обслуживания, поэтому мы продолжали все делать сами.

В 2012 году отец умер и я понял, что многие люди сталкиваются с этой проблемой каждый день. Я понял, что нужно организовывать пансионаты с хорошим уровнем обслуживания.

Сейчас продолжительность жизни увеличивается, стареньких людей все больше и больше, а уровень ухода, к сожалению, остается еще на советском уровне. В 2012 году я улетел в Америку, посмотрел как там все работает, а потом – в Израиль.

– В том же году мы начали работу здесь в Киеве, открыв первый дом. Сегодня мы расширяемся по всей Украине, есть дома в Одессе, Черновцах и Виннице. Так все и началось, это была моя внутренняя мотивация.

– Просмотрев информацию в интернете, мы с удивлением поняли, что это целое направление деятельности, и ваша сеть частных домов престарелых является одной из лучших. Как вы оцениваете это направление бизнеса и Ваше в нем положение?

– Это довольно перспективное направление бизнеса. Дело в том, что где-то через пять лет будут люди пенсионного возраста, которые в 1990-х годах создали собственный бизнес, развивались и заработали хорошие деньги. Поэтому эти люди смогут позволить себе покупать места и находиться в частных пансионатах.

– Чем важен пансионат, спросите вы? Утром, после пробуждения, мы меряем температуру, давление, спрашиваем как самочувствие. Мы следим за состоянием стариков.

Если нужна какая-то ургентная помощь, не вызываем сразу скорую помощь, наши медицинские работники на месте могут помочь. Делают все быстро и качественно.

– У вас не один пансионат. То есть такие услуги действительно нужны в Украине?

– На сегодняшний день только в Киеве в нашей сети находится 517 пожилых людей, они находятся под постоянным наблюдением. Я думаю, что этот бизнес, конечно, имеет перспективу и важен для государства.

– Знаете, когда люди становятся старше, они думают: где же я буду проводить старость? Где я получу поддержку? Кто будет за мной ухаживать? Если мы будем делать качественные услуги и открывать больше домов престарелых, то пожилые люди будут проводить старость с удовольствием, а не доживать жизнь, чувствуя себя обузой для детей или еще хуже для чужих людей.

– Ваши пациенты – киевляне, или есть из других городов?

– У нас находятся люди со всей Украины и даже из-за границы. Сейчас в наших домах около 35% — это именно пожилые люди, дети которых находятся за границей. Это связано и с военными действиями в том числе. Часто родители просто отказываются покидать страну, потому что здесь их дом, но сами они уже не могут ухаживать за собой.

– А чем обусловлен выбор места расположения дома?

– Наш главный месседж – мы всегда рядом с вами. Это касается всех аспектов: психологическая поддержка, доверие к нашей работе и географическое положение. Из своего опыта могу сделать вывод, что идеальный вариант – пансион недалеко от города, за 5-10 мин.

– Поэтому мы сделали сеть, почти на каждом выезде из Киева. У нас есть несколько пансионатов. То есть из любого района Киева за 20 мин вы можете приехать и навестить родных, проверить все ли у них хорошо, кроме того, вы всегда можете проверить работу нашего персонала, зайти на кухню попробовать еду, которую мы готовим для ваших родных.

Мне кажется это очень важно. Мы всегда открыты к любым вашим вопросам и пожеланиям.

– У вас проводят реабилитацию больных. С какими диагнозами чаще всего сталкиваются пожилые люди в ваших домах?

– Да, в каждом отделении нашего пансионата работает профессиональный реабилитолог, поскольку около 40% наших клиентов – это люди после инсульта. Для них очень важно, чтобы с ними проводилась профессиональная реабилитация с использованием современных методик.

Мы ездили с персоналом в Швецию, учились, как с помощью реабилитации и интересных методик максимально восстановить состояние человека и даже наладить работу нейронных связей.

– Мы много этому уделяем времени обучению, наш персонал постоянно работает над повышением квалификации.

– А занимаетесь ли вы госпитализацией? Помогаете доставить людей в ваши дома? Потому что часто это могут быть лежачие люди.

– Да, конечно. Но мы всегда оцениваем уровень своей компетентности, если это острый случай, где не справимся, всегда вызываем профильных врачей. Это могут быть кардиологи, невропатологи, психиатры, эндокринологи. После мы направляем пациента в специализированные учреждения.

Если же можем самостоятельно принять человека, все происходит по процедуре: сначала человек или его родные звонят к нам, мы рассказываем, чем мы занимаемся. Обычно, люди приезжают к нам на консультацию, смотрят пансионат, знакомятся с персоналом, и человеком, который будет ухаживать за лицом пожилого возраста.

– Каждого пожилого человека, находящегося у нас, мы рассматриваем как инвестора, если можно так сказать. Мы заинтересованы в том, чтобы наши пациенты были довольны. У нас также работает психолог, выступают разные музыкальные группы. Наш коллектив старается делать все, чтобы люди находились в комфортных условиях.

Конечно, мы не можем остановить смерть, но мы можем улучшить качество жизни этих людей. Тем более я всегда думаю что, пройдет 20 лет – и нам самим может понадобиться такой уход. Чем лучше сейчас все сделаем, тем увереннее сможем смотреть в будущее.

– Как профессионал, расскажите, насколько сейчас необходимы дома престарелых? Много ли людей нуждаются в таких заведениях?

– Когда человек слышит о доме престарелых, всегда представляет это, как пансионат, где старики доживают последние дни и еле ходят. Это такой стереотип еще со времен Советского Союза.

Мы стараемся делать все возможное, чтобы эти стереотипы сломать. Когда мы обустраивали пансионаты, учитывали даже высоту ступенек и цвет стен, чтобы он не был агрессивен. Даже тарелки должны подбираться с учетом особенностей пациента.

Кажется, что это мелочи, но все это очень важно. Большинство моментов мы поняли сами, но очень многому научились у шведских партнеров, они давно с этим работают. Просто мало кто понимает, насколько это важно.

– Я считаю, что такие пансионаты должны существовать и выходить на хороший уровень. Конечно, контроль за ними должен быть обязательно, должны быть государственные структуры, которые контролируют такие пансионаты, делают проверки. На сегодня, к сожалению данная деятельность не регламентируется государственными органами.

– По вашему мнению, что нужно делать, чтобы ситуация в этом направлении изменилась?

– В условиях войны сложно вводить какие-то инновации или идеи, но я точно знаю, что после войны нам нужно будет этим заниматься гораздо больше. По моему мнению, нужно в сотрудничестве с государством выходить на хороший профессиональный уровень в этом направлении работы.

Стоит привлекать специалистов из-за рубежа для развития. Мы планировали встречу с партнерами из Швеции, но произошел коронавирус, а потом война, поэтому этот проект пока на паузе.

Также хочется, чтобы государство присоединилось к этому процессу, чтобы перенимали опыт лучших в этом направлении, обязательно создали регламентную документацию и контролирующие органы.

Я считаю, что это дело очень благородное. Мне приятно, когда родственники стариков, приезжая к нам, говорят – спасибо, благодаря вам мы начали жить, смогли уделить время нашим детям, смогли более эффективно отдаться работе, бизнесу и самое главное – наши родители ухожены и счастливы.

Кстати, к нам также приезжают девочки и красят бабушкам волосы, делают маникюр и даже make up. А всем остальным занимаются профессионалы – они моют, ухаживают, оказывают профессиональные услуги.