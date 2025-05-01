Можно ли держать сирень в спальне и как это влияет на сон – ответ врача

Во время цветения сирени природа словно приглашает нас насладиться нежным ароматом.

Но безопасно ли заносить цветы домой? И как на самом деле запах влияет на организм и сон?

Об этом Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марианна Одинец.

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Как запах сирени влияет на организм

Запах сирени содержит ароматические соединения, которые снижают уровень кортизола, улучшают настроение и успокаивающе влияют на нервную систему, способствуя засыпанию.

Благодаря таким свойствам эфирное масло сирени часто входит в состав средств ароматерапии.

Однако стоит помнить, что определить дозу масла довольно легко, а вот живые цветы из-за высокой концентрации веществ могут даже навредить.

Можно ли ставить сирень в спальне

По мнению врача, несмотря на то, что аромат сирени способен расслаблять, в большой концентрации соцветия могут вызывать обратный эффект — головную боль, тревожность или даже бессонницу.

— В замкнутом пространстве избыток аромата стимулирует нервную систему вместо того, чтобы успокаивать. Особенно чувствительно реагируют на сирень дети, люди с аллергией и астмой, а также склонные к головной боли или мигрени, — говорит врач.

Безопасно ли держать сирень в комнате: правила

Запах сирени порадует, если соблюдать определенные правила:

— выбирайте небольшие букеты (несколько пушистых веточек будет достаточно);

— проветривайте комнату перед сном;

— избегайте ваз рядом с кроватью — держите цветы на расстоянии.

Если чувствуете усталость, головную боль или раздражение — уберите сирень в другие помещения. Или же замените живые цветы на аромалампу с несколькими каплями масла.

Помните, что природа дарит нам красоту, но мы сами должны заботиться о собственном комфорте.

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