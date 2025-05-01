Чи можна тримати бузок у спальні і як це впливає на сон — відповідь лікаря
Під час цвітіння бузку природа ніби запрошує нас насолодитися ніжним ароматом.
Та чи безпечно заносити квіти додому? І як насправді впливає запах на організм і сон?
Про це Фактам ICTV розповіла лікарка-терапевт Маріанна Одинець.
Як діє на організм запах бузку
Бузок містить ароматичні сполуки, які знижують рівень кортизолу, поліпшують настрій і заспокійливо впливають на нервову систему, сприяючи засинанню.
Завдяки таким властивостям бузкова ефірна олія часто входить до складу засобів ароматерапії.
Проте варто пам’ятати, що визначити дозу олії доволі легко, а от живі квіти через високу концентрацію речовин можуть навіть зашкодити.
Чи можна ставити бузок у спальні
На думку лікаря, попри те, що аромат бузку здатен розслабляти, у великій концентрації суцвіття здатні викликати зворотний ефект — головний біль, тривожність або навіть безсоння.
— У замкненому просторі надлишок аромату стимулює нервову систему замість того, щоб її заспокоїти. Особливо чутливо реагують на бузок діти, люди з алергією та астмою, а також схильні до головного болю або мігрені, — каже лікарка.
Чи безпечно тримати бузок у кімнаті: правила
Запах бузку подарує приємні емоції, якщо дотримуватися певних правил:
- обирайте невеликі букети (кількох пухнастих гілочок буде достатньо);
- провітрюйте перед сном кімнату;
- уникайте ваз поруч із ліжком — тримайте квіти на відстані.
Якщо відчуваєте втому, головний біль або роздратування — прибирайте бузок в інші приміщення. Або ж замініть живі квіти на аромалампу з кількома краплями олії.
Пам’ятайте, що природа дарує нам красу, але ми самі повинні дбати про власний комфорт.