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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Чи можна тримати бузок у спальні і як це впливає на сон — відповідь лікаря

бузок сон поради лікаря

Під час цвітіння бузку природа ніби запрошує нас насолодитися ніжним ароматом.

Та чи безпечно заносити квіти додому? І як насправді впливає запах на організм і сон?

Про це Фактам ICTV розповіла лікарка-терапевт Маріанна Одинець.

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Як діє на організм запах бузку

Бузок містить ароматичні сполуки, які знижують рівень кортизолу, поліпшують настрій і заспокійливо впливають на нервову систему, сприяючи засинанню.

Завдяки таким властивостям бузкова ефірна олія часто входить до складу засобів ароматерапії.

Проте варто пам’ятати, що визначити дозу олії доволі легко, а от живі квіти через високу концентрацію речовин можуть навіть зашкодити.

Чи можна ставити бузок у спальні

На думку лікаря, попри те, що аромат бузку здатен розслабляти, у великій концентрації суцвіття здатні викликати зворотний ефект — головний біль, тривожність або навіть безсоння.

—  У замкненому просторі надлишок аромату стимулює нервову систему замість того, щоб її заспокоїти. Особливо чутливо реагують на бузок діти, люди з алергією та астмою, а також схильні до головного болю або мігрені, —  каже лікарка.

Чи безпечно тримати бузок у кімнаті: правила

Запах бузку подарує приємні емоції, якщо дотримуватися певних правил:

  • обирайте невеликі букети (кількох пухнастих гілочок буде достатньо);
  • провітрюйте перед сном кімнату;
  • уникайте ваз поруч із ліжком — тримайте квіти на відстані.

Якщо відчуваєте втому, головний біль або роздратування — прибирайте бузок в інші приміщення. Або ж замініть живі квіти на аромалампу з кількома краплями олії.

Пам’ятайте, що природа дарує нам красу, але ми самі повинні дбати про власний комфорт.

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