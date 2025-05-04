Новая методика борьбы с раком кишечника показала ремиссию в 52% – исследование

Команда ученых Университета Глазго в сотрудничестве с NHS Greater Glasgow & Clyde представила результаты клинического испытания новой многообещающей стратегии борьбы с раком кишечника.

Варианты лечения пациентов с раком прямой кишки долгое время оставались неизменными и основывались на хирургическом вмешательстве и стандартной лучевой терапии.

— Новая разработка изменила ожидания ученых, врачей и больных в этой трудноизлечимой области онкологии: сочетание иммунотерапии с радиотерапией позволило увеличить количество ремиссий болезни, превышающей прошлые показатели, — говорится в сообщении.

Исследование

Как сообщается, в исследовании II фазы проверялись две основные схемы радиотерапии, короткий и длинный курсы, каждая в сочетании с дурвалумабом, хорошо зарекомендовавшим себя препаратом для иммунотерапии.

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Это была первая попытка тщательной оценки такой комбинации у пациентов с локально усиленным раком прямой кишки, обычно включающего более крупные и более агрессивные опухоли.

Результаты

Ученые выяснили, что среди 46 участников исследования частота полной ремиссии достигла 52%, что превзошло начальные ожидания в 30%.

Высокие показатели полного ответа были зарегистрированы для обеих стратегий лучевой терапии: при коротком курсе лечения было достигнуто 67% положительных ответов, а при длительном — 48%.

Даже через 18 месяцев после лечения у значительного числа пациентов сохранялась ремиссия, подчеркивающая потенциальную долговечность этого подхода. Добавление иммунотерапии также не вызвало никаких неожиданных негативных побочных эффектов, являющихся обнадеживающим сигналом, заявили авторы.

Статистика

Рак прямой кишки остается серьезной проблемой общественного здравоохранения и в одной только Великобритании он ежегодно уносит около 4 100 жизней.

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости на 50,5% среди молодых людей в возрасте 25-49 лет за последние два десятилетия, причем еще более резкий рост наблюдается среди женщин.

Традиционные методы лечения часто требуют постоянного наложения колостомы, что значительно ухудшает качество жизни больных. Доказав, что многие пациенты могут избежать таких процедур, исследование PRIME-RT обещает будущее, в котором эффективная борьба с раком не будет автоматически означать изменяющее всю жизнь хирургическое вмешательство.

Источник: Университет Глазго

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