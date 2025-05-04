Нова методика боротьби з раком кишечника показала ремісію в 52% – дослідження

Команда вчених Університету Глазго у співпраці з NHS Greater Glasgow & Clyde представила результати клінічного випробування нової багатообіцяючої стратегії боротьби з раком кишечника.

Варіанти лікування пацієнтів з раком прямої кишки довгий час залишалися незмінними і ґрунтувалися на хірургічному втручанні та стандартній променевій терапії.

– Нова розробка змінила очікування вчених, лікарів і хворих у цій важковиліковній царині онкології: поєднання імунотерапії з радіотерапією дало змогу збільшити кількість ремісій хвороби, що перевищувала минулі показники, – йдеться в повідомленні.

Дослідження

Як повідомляється, у дослідженні II фази перевіряли дві основні схеми радіотерапії, короткий і довгий курси, кожна в поєднанні з дурвалумабом, препаратом для імунотерапії, який добре зарекомендував себе.

Зараз дивляться

Це була перша спроба ретельної оцінки такої комбінації у пацієнтів з локально посиленим раком прямої кишки, що зазвичай включає більші та агресивніші пухлини.

Результати

Вчені з’ясували, що серед 46 учасників дослідження частота повної ремісії досягла 52%, що перевершило початкові очікування в 30%.

Високі показники повної відповіді були зареєстровані для обох стратегій променевої терапії: при короткому курсі лікування було досягнуто 67% позитивних відповідей, а при тривалому — 48%.

Навіть через 18 місяців після лікування у значної кількості пацієнтів зберігалася ремісія, що підкреслює потенційну довговічність цього підходу. Додавання імунотерапії також не викликало жодних несподіваних негативних побічних ефектів, що є обнадійливим сигналом, заявили автори.

Статистика

Рак прямої кишки залишається серйозною проблемою громадської охорони здоров’я, і в самій тільки Великій Британії він щорічно забирає близько 4 100 життів.

Особливу тривогу викликає зростання захворюваності на 50,5% серед молодих людей у віці 25-49 років за останні два десятиліття, причому ще більш різке зростання спостерігається серед жінок.

Традиційні методи лікування часто вимагають постійного накладення колостоми, що значно погіршує якість життя хворих. Довівши, що багато пацієнтів можуть уникнути таких процедур, дослідження PRIME-RT обіцяє майбутнє, в якому ефективна боротьба з раком не буде автоматично означати хірургічне втручання, що змінює все життя.

Джерело: Університет Глазго

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