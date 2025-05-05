Врач назвал пять основных симптомов рака, с которыми многие не пойдут на обследование
Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Сурадж Кукадия раскрыл пять ключевых признаков рака и посоветовал обратиться к терапевту общей практики немедленно, если у вас есть какие-либо из этих симптомов.
Более 200 видов рака
По словам медика, существует более 200 видов рака, которые могут поражать организм человека. Заболевание возникает, когда аномальные клетки делятся и распространяются неконтролируемым образом.
Обычно симптомы будут связаны с тем, в какой части тела началось заболевание. Однако некоторые признаки может быть сложнее обнаружить или они могут быть связаны с другими состояниями, что затрудняет их выявление.
Симптомы у женщин
— Эти симптомы наблюдаются у женщин и могут быть ошибочно приняты за менструальное кровотечение, а также за такие состояния, как эндометриоз, фибромиома или аденомиоз. Это красные флаги, — отметил врач.
Медик назвал пять основных признака рака у женщин, с которыми нужно обратиться к врачу:
- кровотечение после менопаузы, даже если это просто кровянистые выделения или выделения розового, коричневого цвета;
- кровотечение между менструациями;
- болезненное или более сильное кровотечение;
- кровотечение после секса;
- кровянистые выделения, которые появляются неожиданно.
Аномальные кровотечения
По словам Суджа, аномальное вагинальное кровотечение может быть признаком множества различных типов рака. К ним, в частности, относятся рак матки, рак шейки матки, рак яичников.
Врач отметил, что эти симптомы не обязательно означают, что у вас рак, но все равно лучше обследоваться.
Источник: Express