Врач назвал пять основных симптомов рака, с которыми многие не пойдут на обследование

Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Сурадж Кукадия раскрыл пять ключевых признаков рака и посоветовал обратиться к терапевту общей практики немедленно, если у вас есть какие-либо из этих симптомов.

Более 200 видов рака

По словам медика, существует более 200 видов рака, которые могут поражать организм человека. Заболевание возникает, когда аномальные клетки делятся и распространяются неконтролируемым образом.

Обычно симптомы будут связаны с тем, в какой части тела началось заболевание. Однако некоторые признаки может быть сложнее обнаружить или они могут быть связаны с другими состояниями, что затрудняет их выявление.

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Симптомы у женщин

— Эти симптомы наблюдаются у женщин и могут быть ошибочно приняты за менструальное кровотечение, а также за такие состояния, как эндометриоз, фибромиома или аденомиоз. Это красные флаги, — отметил врач.

Медик назвал пять основных признака рака у женщин, с которыми нужно обратиться к врачу:

кровотечение после менопаузы, даже если это просто кровянистые выделения или выделения розового, коричневого цвета; кровотечение между менструациями; болезненное или более сильное кровотечение; кровотечение после секса; кровянистые выделения, которые появляются неожиданно.

Аномальные кровотечения

По словам Суджа, аномальное вагинальное кровотечение может быть признаком множества различных типов рака. К ним, в частности, относятся рак матки, рак шейки матки, рак яичников.

Врач отметил, что эти симптомы не обязательно означают, что у вас рак, но все равно лучше обследоваться.

Источник: Express

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