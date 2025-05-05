Лікар назвав п’ять основних симптомів раку, з якими багато хто не піде на обстеження

Лікар Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Сурадж Кукадія розкрив п’ять ключових ознак раку і порадив звернутися до терапевта загальної практики негайно, якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів.

Понад 200 видів раку

За словами медика, існує понад 200 видів раку, які можуть вражати організм людини. Захворювання виникає, коли аномальні клітини діляться і поширюються неконтрольованим чином.

Зазвичай симптоми будуть пов’язані з тим, у якій частині тіла почалося захворювання. Однак деякі ознаки може бути складніше виявити або вони можуть бути пов’язані з іншими станами, що ускладнює їх виявлення.

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Симптоми у жінок

– Ці симптоми спостерігаються у жінок і можуть бути помилково прийняті за менструальну кровотечу, а також за такі стани, як ендометріоз, фіброміома або аденоміоз. Це червоні прапори, – зазначив лікар.

Медик назвав п’ять основних ознак раку в жінок, з якими потрібно звернутися до лікаря:

кровотеча після менопаузи, навіть якщо це просто кров’янисті виділення або виділення рожевого, коричневого кольору; кровотеча між менструаціями; болюча або сильніша кровотеча; кровотеча після сексу; кров’янисті виділення, які з’являються несподівано.

Аномальні кровотечі

За словами Суджа, аномальна вагінальна кровотеча може бути ознакою безлічі різних типів раку. До них, зокрема, належать рак матки, рак шийки матки, рак яєчників.

Лікар зазначив, що ці симптоми не обов’язково означають, що у вас рак, але їх все одно слід обстежити.

Джерело: Express

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