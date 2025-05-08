Впервые в Украине: в Киеве младенцу сделали АВО-несовместимую пересадку печени

Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине провели АВО-несовместимую трансплантацию печени маленькому ребенку.

Единственный выход

Четырехмесячный Максим из Чернобаевки попал в Охматдет в январе этого года с желтухой, вялостью, увеличенным животом, обесцвеченным калом и темной мочой. После сдачи ряда анализов и медицинского осмотра стало ясно – четырехмесячный ребенок нуждается в трансплантации печени.

Ситуация усугублялась тем, что не нашлось ни одного совместного донора – у малыша и родителей были разные группы крови. Однако болезнь прогрессировала, функции органа стремительно ухудшались. Тогда Максим попал в отделение анестезиологии. Другого шанса на жизнь, кроме пересадки, не было.

Сейчас смотрят

АВО-несовместимая пересадка

В мире известна практика проведения трансплантации органов, когда группа крови донора и реципиента не совпадает. Это называется АВО-несовместимой трансплантацией. Во взрослой медицине такие случаи единичны, детская еще сложнее.

В Украине такие операции раньше никогда не проводились.

Как рассказал врач-трансплантолог Охматдета Олег Годик, АВО-несовместимая трансплантация – это выход из ситуаций, когда у нас нет возможности выполнить трансплантацию по стандартным условиям совместимости пары донор-реципиент.

— Это актуально и для нашей страны, где крайне низкая (2-3 донора с диагностированной смертью мозга на 1 млн. населения) донация органов после смерти. А возможность выполнения этого типа трансплантации демонстрирует самые высокие квалификационные и экспертные возможности, — объясняет врач.

Операция

Папа мальчика военнослужащий, сейчас он защищает нашу страну на фронте. Было принято решение трансплантировать часть печени от мамы. У нее ІІ группа крови, у ребенка – I.

Чтобы снизить риск отторжения из-за разной группы крови, Максиму заранее провели курс замены плазмы крови и назначили специальную иммуносупрессивную терапию – препараты, помогающие избежать отторжения органа.

Операция длилась более 20 часов. Послеоперационный период Максим провел в отделении анестезиологии.

На сегодня орган прижился, малыш выписан домой и еженедельно приезжает в нашу больницу на обследование.

Источник: НДСБ Охматдет

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.