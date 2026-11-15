РФ атаковала Украину 132 дронами, среди них 78 реактивных Shahed: как отработала ПВОДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- С 18:00 14 ноября и ночью на 15 ноября Россия запустила по Украине 132 беспилотника.
- Среди них есть ударные Shahed (в том числе 78 реактивных), Герберы и дрони-имитаторы Пародия.
В ночь на 15 ноября российские войска запустили по Украине 132 беспилотника разных типов, в частности, 78 реактивных дронов Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 106 вражеских целей. Однако зафиксировано попадание на 20 локациях.
О результатах боевой работы сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака РФ на Украину 15 ноября
Воздушное нападение российских войск продолжалось с 18:00 14 ноября. Враг атаковал территорию Украины 132 ударными беспилотниками типа Shahed (среди которых 78 были реактивными), Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия.
Пуски осуществлялись из нескольких направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории РФ, временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму.
К отбитию атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотные системы, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 106 вражеских беспилотников типа Shahed (в том числе 61 реактивный), Гербера и дронов других типов.
В результате ночной атаки зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 20 локациях.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в небе еще остаются несколько ударных беспилотников, а боевая работа продолжается.