Рождественский пост — один из четырех многодневных постов в православной традиции. Для верующих это время духовного очищения, сдержанности и подготовки к одному из самых важных праздников — Рождеству Христовому.

Пост традиционно начинается в конце осени и длится более месяца — до самого Сочельника.

Когда заканчивается Рождественский пост 2026

Согласно церковному календарю ПЦУ, Рождественский пост 2026 начался 15 ноября и продлится до 24 декабря включительно. То есть, Сочельник — это последний день поста. Уже на следующий день, 25 декабря, верующие будут праздновать Рождество Христово.

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Рождественский пост 2026 длится 40 дней. В этот период христиане воздерживаются от мясных, молочных продуктов, яиц, алкоголя. В отдельные дни разрешается рыба и вино.

Также во время поста верующие ограничивают себя в развлечениях, уделяя больше внимания молитве, добрым делам и внутреннему спокойствию.

По традиции, в последний день Рождественского поста на Сочельник принято собираться семьей за столом с 12 постными блюдами — это символическое завершение духовной подготовки к Рождеству Христовому.

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