Уперше в Україні: у Києві немовляті здійснили АВО-несумісну пересадку печінки

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит уперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки маленькій дитині.

Єдиний вихід

Чотиримісячний Максим із Чорнобаївки потрапив до Охматдиту в січні цього року з жовтяницею, млявістю, збільшеним животом, знебарвленим калом і темною сечею. Після здавання низки аналізів і медичного огляду стало зрозуміло – чотиримісячна дитина потребує трансплантації печінки.

Ситуація ускладнювалася тим, що не знайшлося жодного спільного донора – у малюка і батьків були різні групи крові. Однак хвороба прогресувала, функції органа стрімко погіршувалися. Тоді Максим потрапив у відділення анестезіології. Іншого шансу на життя, крім пересадки, не було.

Зараз дивляться

АВО-несумісна пересадка

У світі відома практика проведення трансплантації органів, коли група крові донора і реципієнта не збігається. Це називається АВО-несумісною трансплантацією. У дорослій медицині такі випадки поодинокі, дитяча ще складніша.

В Україні такі операції раніше ніколи не проводилися.

Як розповів лікар-трансплантолог Охматдиту Олег Годик, АВО-несумісна трансплантація – це вихід із ситуацій, коли в нас немає можливості виконати трансплантацію за стандартними умовами сумісності пари донор-реципієнт.

– Це актуально і для нашої країни, де вкрай низька (2-3 донори з діагностованою смертю мозку на 1 млн населення) донація органів після смерті. А можливість виконання цього типу трансплантації демонструє найвищі кваліфікаційні та експертні можливості, – пояснює лікар.

Операція

Тато хлопчика військовослужбовець, зараз він захищає нашу країну на фронті. Було ухвалено рішення трансплантувати частину печінки від мами. У неї ІІ група крові, у дитини — I.

Щоб знизити ризик відторгнення через різну групу крові, Максиму заздалегідь провели курс заміни плазми крові та призначили спеціальну імуносупресивну терапію – препарати, що допомагають уникнути відторгнення органа.

Операція тривала понад 20 годин. Післяопераційний період Максим провів у відділенні анестезіології.

На сьогодні орган прижився, малюк виписаний додому і щотижня приїжджає в лікарню на обстеження.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.