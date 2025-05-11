Врач назвал признак головной боли, который на самом деле является аневризмой

В видео, опубликованном в социальных сетях, британский врач Сермед Мезхер рассказал о признаках аневризмы мозга, которые нельзя игнорировать. Примерно в одном случае из 10 000 они могут разорваться, что приведет к инсульту.

Что такое аневризма

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), аневризма — это выпячивание кровеносного сосуда, вызванное слабостью его стенками.

— Когда кровь проходит через ослабленный кровеносный сосуд, кровяное давление заставляет небольшую область выпячиваться наружу, как воздушный шар, — говорится в сообщении.

Аневризмы могут развиться в любом кровеносном сосуде организма, но чаще всего они возникают в артериях, транспортирующих кровь от сердца к остальным частям тела, и в головном мозге.

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Признак аневризмы

По словам Мезхера, первым признаком, на который следует обратить внимание, является громовая.

— Это 10 из 10 головных болей, которые люди описывают так, будто их ударили по затылку, но они оборачиваются, а там никого нет, — объяснил медик.

Этот признак чаще всего ассоциируется с аневризмой задней соединительной артерии (PcoA) мозга.

По словам врача, к другим симптомам относятся:

двойное зрение;

опущенное веко;

расширенный зрачок с одной стороны.

Предупреждающая боль

Мезхер рассказал, что вы также можете испытывать головную боль за несколько недель до разрыва аневризмы, то есть люди могут испытывать то, что называется сигнальной головной болью, которая является предупреждающим знаком того, что разрыв вот-вот произойдет.

— И это новая головная боль, более сильная и постоянная, чем обычные приступы головной боли, которые у вас могут быть. Аневризмы головного мозга могут быть более распространены, чем вы думаете, — говорит эксперт.

По словам врача, аневризма могут затронуть одного из 30 человек в какой-то момент жизни. Хотя эти симптомы могут быть связаны с другими состояниями, их следует проверить.

Осведомленность, своевременное обследование лиц из группы высокого риска и надлежащее лечение сердечно-сосудистых заболеваний являются ключом к снижению последствий этого редкого, но серьезного заболевания, резюмировал медик.

Источник: Express

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