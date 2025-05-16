Медики Львова врятували два життя: пухлина мозку могла вбити і породіллю, і дитину

Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова врятували вагітну та її ще ненароджену дитину, яких могла вбити пухлина мозку майбутньої мами.

Історія хвороби

На 30-му тижні вагітності 34-річна львів’янка Діана звернулася по медичну допомогу зі скаргами на харчове отруєння. Попри лікування, жінці ставало дедалі гірше.

Коли Діану госпіталізували в гінекологічне відділення лікарні Святого Пантелеймона, у неї стався перший епілептичний напад. Далі більше – у вагітної почалося помутніння розуму, а напади судом відбувалися один за одним.

Зараз дивляться

– Це було так раптово і страшно. Мій емоційний стан був дивним. У певний момент я почала відчувати, як втрачаю себе і свій розум, – розповіла жінка.

Діагноз

Після проведення МРТ-обстеження лікарі приголомшили Діану новиною: в її головному мозку росте гігантська пухлина. Вона розташована в лобовій частині та впливає на інтелект, психічний стан і поведінку. Новоутворення могло з’явитися давно, але вагітність прискорила його зростання.

Нейрохірурги були впевнені, що пологи пацієнтка просто не переживе. Відбудеться набряк мозку, який уб’є і її, і дитину. Діяти потрібно було негайно. Лікарі терміново зібрали консиліум і розробили план порятунку.

Операція

– Давати вагітній препарати проти судом забороняє суд, а оперувати пухлину ще небезпечніше, адже наркоз може негативно вплинути на плід, – розповів керівник Центру нейрохірургії лікарні Святого Пантелеймона Остап Федорко.

За словами медика, було ухвалено рішення провести кесарів розтин на 31-му тижні вагітності. Операцію виконали колеги з Дитячої лікарні Святого Миколая.

Коли у Діани народилася донька, нейрохірурги змогли взятися за порятунок самої жінки. Операція тривала чотири години. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину розміром 6 на 8 см.

На восьму добу після операції на головному мозку Діану нарешті виписують. Її психіка тепер стабільна, а загроза життю минула.

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