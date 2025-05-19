68% взрослых с ограниченной трудоспособностью имели в детстве плохое психическое здоровье — ученые

Команда британских ученых в ходе исследования выяснила, что 68% взрослых с ограниченной трудоспособностью имели в детстве плохое психическое здоровье.

Исследование

В докладе экспертов Института исследований государственной политики (IPPR) были рассмотрены данные около 6 000 человек, принявших участие в когортном исследовании, в ходе которого отслеживалась жизнь людей, родившихся в течение одной недели в 1970 году по всей Великобритании.

Анализ показал, что люди, у которых в детстве были серьезные психические и поведенческие проблемы, на 85% чаще имели симптомы депрессии в возрасте 51 года и на 68% чаще страдали хроническими заболеваниями, влияющими на их трудоспособность.

Сейчас смотрят

По данным анализа, дети с проблемами физического здоровья на 38% чаще имеют ограниченную трудоспособность в дальнейшей жизни.

Здоровье будущих поколений

IPPR рекомендовала правительству защитить профилактические расходы на детей в Национальной службе здравоохранения и других государственных службах, а также расширить роль уполномоченного по делам детей.

В январе издание Guardian сообщило, что число детей, направляемых в службы неотложной психиатрической помощи в Англии, за год выросло на 10%, а длинные очереди на получение обычной помощи NHS еще больше подтолкнули их к критической точке.

Предыдущее исследование IPPR показало, что скрытые издержки роста заболеваемости на рабочем месте в Великобритании превысили £100 млрд в год, при этом теперь сотрудники теряют эквивалент 44 рабочих дней из-за болезни по сравнению с 35 днями в 2018 году.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.