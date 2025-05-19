68% дорослих з обмеженою працездатністю мали в дитинстві погане психічне здоров’я — вчені

Команда британських учених під час дослідження з’ясувала, що 68% дорослих з обмеженою працездатністю мали в дитинстві погане психічне здоров’я.

Дослідження

У доповіді експертів Інституту досліджень державної політики (IPPR) були розглянуті дані близько 6 000 людей, які взяли участь у когортному дослідженні.

Аналіз показав, що люди, у яких у дитинстві були серйозні психічні та поведінкові проблеми, на 85% частіше мали симптоми депресії у віці 51 року і на 68% частіше страждали від хронічних захворювань, що впливають на їхню працездатність.

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За даними аналізу, діти з проблемами фізичного здоров’я на 38% частіше мають обмежену працездатність у подальшому житті.

Здоров’я майбутніх поколінь

IPPR рекомендувала уряду захистити профілактичні витрати на дітей у Національній службі охорони здоров’я та інших державних службах, а також розширити роль уповноваженого у справах дітей.

У січні видання Guardian повідомило, що кількість дітей, яких направляють у служби невідкладної психіатричної допомоги в Англії, за рік зросла на 10%, а довгі черги на отримання звичайної допомоги NHS ще більше підштовхнули їх до критичної точки.

Попереднє дослідження IPPR показало, що приховані витрати зростання захворюваності на робочому місці у Великій Британії перевищили £100 млрд на рік, водночас тепер співробітники втрачають еквівалент 44 робочих днів через хворобу порівняно з 35 днями у 2018 році.

Джерело : The Guardian

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