Прорыв в ранней диагностике Альцгеймера: в США одобрен специальный анализ крови

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило первую систему определения болезни Альцгеймера по белкам крови. Об этом сообщила компания-производитель теста.

— Ранее эту болезнь определяли по магнитно-резонансной томографии или анализу спинномозговой жидкости, поэтому раннее выявление болезни было не таким доступным, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый тест позволит пациентам вовремя начать прием препаратов для отсрочки появления симптомов болезни Альцгеймера.

Как это работает

В компании сообщили, что речь идет об определении в крови соотношения тау-белка и бета-амилоида, накопление которых в мозге связывается с развитием болезни.

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В клинических испытаниях этот тест оказался столь же эффективным, как и определение скоплений этих белков в мозгу и анализ спинномозговой жидкости на их наличие.

Тест будут использовать как диагностический инструмент для пациентов в возрасте от 50 лет, у которых уже начался упадок умственных способностей, чтобы подтвердить диагноз болезнь Альцгеймера.

Болезни по анализу крови

Болезнь Паркинсона, также связываемая с накоплением тау-белка, научились определять по анализу крови за семь лет до появления симптомов.

По анализу крови на наличие антител к собственным клеткам ученые обнаружили у пациентов рассеянный склероз, возникающий когда иммунная система разрушает оболочку нейронов.

Также анализ крови смог указать на риск преэклампсии – потенциально смертельного для матери и ребенка осложнения беременности.

А когда анализ крови недостаточно точен, как при раке простаты, ученые разрабатывают альтернативные методы, в частности, анализ слюны.

Источник: nauka.ua

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