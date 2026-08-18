В ночь на 18 августа российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате удара пострадали как минимум пять человек.

О последствиях атаки сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Изюм: что известно о пострадавших

По данным Изюмской ГВА, враг нанес удар из РСЗО Торнадо-С по северной части города (в районе хлебозавода). В результате российской атаки на Изюм 18 августа были повреждены как минимум 20 частных жилых домов.

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Пострадали пять человек, среди них — 9-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Информации об их состоянии пока нет.

На местах ударов работают профильные службы, которые устраняют последствия атаки на Изюм 18 августа.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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