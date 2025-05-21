Без таурина: ученые нашли новый способ побороть рак крови

Может ли обычное вещество из энергетических напитков и протеиновых коктейлей помогать… выживать раковым клеткам? Оказывается, да.

И новое исследование американских ученых это подтверждает: таурин как аминокислота играет ключевую роль в развитии некоторых видов лейкемии.

Следовательно, ее блокирование может стать новым путем в борьбе с этим агрессивным видом рака.

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Как таурин влияет на метаболизм

Исследователи обнаружили, что раковые клетки не производят таурин сами, а получают его от здоровых клеток костного мозга.

Именно в такой “экосистеме” рак начинает распространяться. Если перекрыть поставки, опухоли не будут расти.

Генетические инструменты помогли заблокировать транспортер SLC6A6 — ворота, через которые таурин попадает в раковые клетки.

После чего в лабораторных мышах и клетках человека опухоль остановилась.

— Блокировка таурина заставляет раковые клетки голодать, — объясняет автор исследования, доктор Дживиша Баджадж.

Ученые отмечают: это открытие не только меняет понимание того, как рак использует питательные вещества, но и предупреждает о том, что высокие дозы таурина, в частности из добавок или напитков, могут быть опасными для пациентов с лейкемией.

— Мы начинаем понимать, что лейкемия — это не только гены, но и метаболизм, и мы должны изучать, чем и как «питаются» раковые клетки, — говорит онколог Джейн Лисвелд.

Исследование открывает перспективу создания новых лекарств, которые целенаправленно будут блокировать опухоли.

Источник: SciTechDaily

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