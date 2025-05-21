Без таурина: ученые нашли новый способ побороть рак крови
Может ли обычное вещество из энергетических напитков и протеиновых коктейлей помогать… выживать раковым клеткам? Оказывается, да.
И новое исследование американских ученых это подтверждает: таурин как аминокислота играет ключевую роль в развитии некоторых видов лейкемии.
Следовательно, ее блокирование может стать новым путем в борьбе с этим агрессивным видом рака.
Как таурин влияет на метаболизм
Исследователи обнаружили, что раковые клетки не производят таурин сами, а получают его от здоровых клеток костного мозга.
Именно в такой “экосистеме” рак начинает распространяться. Если перекрыть поставки, опухоли не будут расти.
Генетические инструменты помогли заблокировать транспортер SLC6A6 — ворота, через которые таурин попадает в раковые клетки.
После чего в лабораторных мышах и клетках человека опухоль остановилась.
— Блокировка таурина заставляет раковые клетки голодать, — объясняет автор исследования, доктор Дживиша Баджадж.
Ученые отмечают: это открытие не только меняет понимание того, как рак использует питательные вещества, но и предупреждает о том, что высокие дозы таурина, в частности из добавок или напитков, могут быть опасными для пациентов с лейкемией.
— Мы начинаем понимать, что лейкемия — это не только гены, но и метаболизм, и мы должны изучать, чем и как «питаются» раковые клетки, — говорит онколог Джейн Лисвелд.
Исследование открывает перспективу создания новых лекарств, которые целенаправленно будут блокировать опухоли.
Источник: SciTechDaily