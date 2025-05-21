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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Без таурину: учені знайшли новий спосіб подолати рак крові

дослідження
Фото: Depositphotos

Чи може звичайна речовина з енергетичних напоїв та протеїнових коктейлів —допомагати… виживати раковим клітинам? Виявляється, так.

І нове дослідження американських науковців це підтверджує: таурин як амінокислота відіграє ключову роль у розвитку деяких видів лейкемії.

Отже, її блокування може стати новим шляхом у боротьбі з агресивним видом раку.

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Дослідники виявили, що ракові клітини не виробляють таурин самі, а отримують його від здорових клітин кісткового мозку.

Саме в такій “екосистемі” рак починає поширюватися. Якщо перекрити постачання, пухлини не зростатимуть.

Генетичні інструменти допомогли заблокувати транспортер SLC6A6 — браму, через яку таурин потрапляє до ракових клітин.

Після чого у лабораторних мишей і клітинах людини пухлина зупинилась.

— Блокування таурину змушує ракові клітини голодувати, — пояснює авторка дослідження, докторка Дживіша Баджадж.

Вчені наголошують: це відкриття не лише змінює розуміння того, як рак використовує живильні речовини, а й попереджає — високі дози таурину, зокрема з добавок чи напоїв, можуть бути небезпечними для пацієнтів з лейкемією.

— Ми починаємо розуміти, що лейкемія — це не лише гени, а й метаболізм, і ми повинні вивчати, чим і як “харчуються” ракові клітини, — каже онкологиня Джейн Лісвелд.

Дослідження відкриває перспективу для створення нових ліків, які цілеспрямовано блокуватимуть пухлини.

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Джерело: SciTechDaily

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