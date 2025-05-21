Без таурину: учені знайшли новий спосіб подолати рак крові
Чи може звичайна речовина з енергетичних напоїв та протеїнових коктейлів —допомагати… виживати раковим клітинам? Виявляється, так.
І нове дослідження американських науковців це підтверджує: таурин як амінокислота відіграє ключову роль у розвитку деяких видів лейкемії.
Отже, її блокування може стати новим шляхом у боротьбі з агресивним видом раку.
Як таурін впливає на метаболізм онкохворих
Дослідники виявили, що ракові клітини не виробляють таурин самі, а отримують його від здорових клітин кісткового мозку.
Саме в такій “екосистемі” рак починає поширюватися. Якщо перекрити постачання, пухлини не зростатимуть.
Генетичні інструменти допомогли заблокувати транспортер SLC6A6 — браму, через яку таурин потрапляє до ракових клітин.
Після чого у лабораторних мишей і клітинах людини пухлина зупинилась.
— Блокування таурину змушує ракові клітини голодувати, — пояснює авторка дослідження, докторка Дживіша Баджадж.
Вчені наголошують: це відкриття не лише змінює розуміння того, як рак використовує живильні речовини, а й попереджає — високі дози таурину, зокрема з добавок чи напоїв, можуть бути небезпечними для пацієнтів з лейкемією.
— Ми починаємо розуміти, що лейкемія — це не лише гени, а й метаболізм, і ми повинні вивчати, чим і як “харчуються” ракові клітини, — каже онкологиня Джейн Лісвелд.
Дослідження відкриває перспективу для створення нових ліків, які цілеспрямовано блокуватимуть пухлини.
Джерело: SciTechDaily