Не требует проверки на совместимость: в Японии создали универсальную искусственную кровь

Японские ученые разработали универсальную искусственную кровь. Разработка может спасти миллионы людей во всем мире.

Инновационная технология

Кровь была создана из человеческого гемоглобина, извлеченного из донорской крови, срок годности которой истек.

Новинка имитирует функции природных эритроцитов и транспортирует кислород, она лишена вирусов и не содержит антигенов.

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Профессор клеточной биологии Эш Той из Бристольского университета отметил, что разработка японских ученых имеет огромное значение для всей трансфузионной медицины.

По его словам, ключевыми преимуществами являются универсальная совместимость и меньший размер частиц, что позволяет им проникать в ткани даже в случаях закупорки сосудов, например, при инсульте.

По результатам предварительных испытаний 2022 года некоторые участники сообщали о легкой лихорадке или сыпи – симптомах, которые быстро проходили.

В марте 2025 года побочных эффектов почти не зафиксировано, поэтому в настоящее время исследователи планируют перейти к следующей фазе исследования. Цель ученых – до 2030 года получить разрешение на практическое использование.

Если технология докажет свою надежность, это может кардинально изменить подход к переливанию крови по всему миру – в частности, в кризисных ситуациях, когда каждая минута и каждая капля крови имеют значение для сохранения жизни.

Источник : Newsweek

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