Фотостарение считают одной из главных причин преждевременных изменений кожи. Поэтому солнцезащитные средства рекомендуют использовать не только во время отдыха на пляже, но и в ежедневном уходе.

В то же время среди большого количества продуктов бывает непросто понять, какой хороший солнцезащитный крем для лица подойдет именно вам.

Выбирая солнцезащитный крем, следует учитывать не только уровень SPF, но и тип кожи, текстуру средства и спектр его защиты.

Сейчас смотрят

На что обратить внимание при выборе солнцезащитного крема

Прежде всего стоит определиться с уровнем SPF. Для ежедневного использования в городе чаще всего выбирают SPF 30, тогда как для длительного пребывания на открытом солнце, отдыха у моря или в горах лучше подойдет SPF 50+.

Не менее важно, чтобы средство обеспечивало защиту от UVA- и UVB-лучей. Первые связывают с фотостарением кожи, вторые могут вызывать солнечные ожоги.

Также стоит обратить внимание на водостойкость средства. Если вы планируете отдых у водоема, занятия спортом или длительное пребывание на жаре, водостойкие формулы помогут дольше сохранять защитные свойства. Однако даже такие средства рекомендуют повторно наносить после купания или интенсивного потоотделения.

Кроме того, при выборе следует учитывать собственный тип кожи: для жирной и комбинированной обычно более комфортны легкие текстуры, тогда как для сухой лучше могут подойти более питательные формулы с увлажняющими компонентами.

Как правильно использовать солнцезащитное средство

Чтобы защита была эффективной, SPF рекомендуют наносить как завершающий этап утреннего ухода перед макияжем. Для лица часто используют метод двух пальцев, который помогает нанести достаточное количество средства.

Если вы проводите много времени на открытом воздухе, защитный слой следует обновлять примерно каждые два часа, а также после купания или интенсивного потоотделения.

При этом важно помнить, что даже средство с высоким уровнем SPF не заменяет других способов защиты от солнца. В периоды наибольшей солнечной активности желательно находиться в тени, носить головной убор и солнцезащитные очки, особенно во время длительного пребывания на улице.

Стоит ли обращать внимание на дополнительные компоненты

Современные солнцезащитные средства часто сочетают защиту от ультрафиолета с уходом за кожей. В частности, в линейке Medik8 представлены формулы с увлажняющими и антиоксидантными компонентами, предназначенные для ежедневного использования.

Дополнительные компоненты не заменяют основную функцию SPF, однако могут сделать ежедневный уход более комфортным. Увлажняющие ингредиенты помогают поддерживать водный баланс кожи, а антиоксиданты способствуют ее защите от воздействия внешних факторов. Именно поэтому при выборе стоит оценивать средство комплексно, а не только по уровню SPF.

Хороший солнцезащитный крем для лица — это тот, который соответствует типу кожи, обеспечивает необходимый уровень защиты и остается комфортным в ежедневном использовании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.