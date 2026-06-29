В понедельник, 29 июня, российские оккупанты совершили атаку дроном на автобус муниципального транспорта в Запорожье.

Беспилотник взорвался рядом с транспортным средством. В результате атаки ранения получили семеро пассажиров, среди которых двое подростков.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Атака на автобус в Запорожье 29 июня: что известно

— Россияне устроили охоту на гражданский транспорт в Запорожье: из-за дрона, который взорвался рядом с автобусом, есть раненые пассажиры. Сейчас четырем людям потребовалась помощь медиков, — написал он.

Позже стало известно, что в результате взрыва БпЛА в автобусе, который находился рядом з местом взрыва, пострадали семеро человек, в том числе двое детей.

Пятеро взрослых в возрасте от 23 до 64 лет и две девушки-подростка получают медицинскую помощь.

Напомним, сегодня днем россияне совершили атаку на маршрутку в Запорожье. В результате попадания дрона в маршрутное такси погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

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