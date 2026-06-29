В России усугубляется топливный кризис, который уже начал влиять не только на цены на заправках, но и на повседневную жизнь людей.

В ряде регионов страны власти ограничивают продажу бензина, часть АЗС прекращают обслуживать частных водителей, а стражи порядка начали задерживать тех, кого подозревают в перепродаже горючего.

Проблема вышла за рамки отдельных населенных пунктов. Дефицит бензина фиксируют даже в регионах, которые считаются центрами добычи нефти.

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Что известно о приостановке продажи горючего в России и как борются с проблемой в разных регионах, читайте в нашем материале.

Топливный кризис в России: что известно

Как сообщили в Службе внешней разведки Украины, проблемы с горючим уже начали отражаться на работе транспорта. Кризис охватил десятки регионов России, в том числе территории, где добывают нефть.

В Забайкальском крае из-за нехватки горючего оператор Олерон+ был вынужден остановить часть мусоровозов в нескольких районах. Компания заявила, что возобновит работу после стабилизации ситуации.

В городе Борзя ограничили работу автобусов, а в Чите часть маршруток не вышла на линии из-за невозможности заправиться.

Проблемы ощутили и таксисты. В больших городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, часть водителей начала выходить на маршруты лишь в часы наибольшего спроса, чтобы экономить топливо.

Кризис добрался до нефтедобывающих регионов

Самое интересное, что недостаток бензина возник даже в регионах, обеспечивающих Россию нефтью.

Ограничения на продажу горючего ввели, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе, одном из главных нефтедобывающих центров страны.

Также проблемы возникли в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях и в Башкортостане. Часть сетевых АЗС приостановила работу, а другие начали повышать цены.

В Забайкальском крае власти ограничили продажу бензина 15 литрами на один автомобиль и поручили топливным компаниям создать резервы для экстренных служб.

Топливный дефицит начал давить на аграриев

Проблемы с бензином и дизелем затронули не только водителей, но и сельское хозяйство.

В Иркутской области фермеры столкнулись с перебоями во время посевной кампании. Теперь риски возникли для Алтайского края, являющегося одним из крупнейших аграрных регионов Сибири.

По оценкам российских властей и местных структур, ограничения на продажу горючего уже действуют в десятках регионов страны.

Российские власти пытаются скрыть масштаб проблемы

Несмотря на многочисленные сообщения об очередях на АЗС и дефиците, российское руководство пытается заверить население, что ситуация находится под контролем.

В то же время, даже президент России Владимир Путин признавал наличие проблем с очередями на заправках.

– Вы хорошо знаете, что проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, – передали слова Путина росСМИ.

Топливный кризис стал очередным вызовом для российской экономики. Он уже оказывает влияние на транспорт, бизнес, аграрный сектор и обычных граждан. Если производство бензина не удастся быстро возобновить, дефицит может только усугубиться.

Некоторые автозаправки в Новосибирской области перестали продавать бензин населению

Одним из последних регионов, где начались проблемы с горючим, стала Новосибирская область. Часть АЗС в регионе временно приостановила продажу бензина физическим лицам.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов. По его словам, некоторые АЗС сейчас работают только по долгосрочным контрактам, а также выполняют заказы государственных и муниципальных структур.

Чиновник не уточнил, сколько заправок ограничили продажи и в каких районах это произошло. Он заявил, что непосредственно в Новосибирске якобы проблем с бензином нет.

– В районах Новосибирской области, где нет Газпромнефти, в ручном режиме решаем вопрос обеспечения топливом населения, – сказал Рягузов во время совещания с участием губернатора региона Андрея Травникова.

Однако местные власти уже ввели ограничения на продажу горючего. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о необходимости таких мер во избежание так называемого спекулятивного спроса.

Согласно рекомендациям властей, на трассовых АЗС водителям разрешают покупать не более 40 литров бензина за раз. Для дизельного горючего предел составляет 200 л. На других заправках ограничения составляют 40 л бензина и 80 л дизеля. Покупку бензина в канистры не запретили, но разрешили приобретать не более 10 литров.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

Топливные проблемы в России начали обостряться в июне. Причиной уменьшения продажи горючего в России стали атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия, из-за которых часть заводов вынуждена была сократить или остановить работу.

По информации Reuters, из-за ударов по НПЗ Россия потеряла значительную часть производства бензина. К середине июня объемы производства горючего сократились приблизительно на четверть по сравнению со среднесуточными показателями июня 2025 года.

Дополнительно ситуацию усугубили перекупщики, которые начали скупать бензин, а затем продавать его по значительно более высоким ценам. В некоторых случаях стоимость горючего росла в два-три раза.

Топливный кризис в России: аресты за перепродажу бензина

Из-за дефицита топлива власти усилили контроль за продажей горючего. В Иркутской области полиция заявила о четырех случаях незаконной перепродажи бензина.

Как сообщила пресс-служба управления МВД России в регионе, задержанные продавали горючее по завышенным ценам. Часть из них устроила продажу топлива в России через интернет и использовала мессенджеры и сайты объявлений.

В одном из случаев 20-летний Иркутский житель предлагал бензин через онлайн-платформу по цене 250 рублей за литр. В ходе договоренной встречи вместо покупателей к нему пришли оперативники.

В отношении задержанных правоохранители составили административные протоколы по статье 14.1 Кодекса России об административных правонарушениях, за предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации или разрешений.

Власти боятся паники из-за очередей на АЗС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за ситуации с бензином объявил режим повышенной готовности. Он поручил полиции и Росгвардии контролировать ситуацию на заправках и следить за возможными случаями перепродажи горючего.

Под контроль попали даже ситуации, когда люди пытаются набрать бензин не только бак автомобиля, но и канистры.

Такие меры власти объясняют необходимостью сохранить порядок и не допустить ажиотажного спроса.

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