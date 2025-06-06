Охматдет начинает ремонт корпуса после обстрела РФ в 2024 году: что известно
В июне начнут восстанавливать лечебно-диагностический корпус Охматдета, поврежденный ракетной атакой РФ в 2024 году.
Восстановление Охматдета
6 июня Национальная детская специализированная больница Охматдет подписала все договоры для начала капитального ремонта лечебно-диагностического корпуса, который пострадал в результате российского ракетного удара в 2024 году.
Строительные работы будет выполнять компания ООО Риола-Модуль ЛТД, которая уже имеет опыт реализации медицинских объектов — именно она в 2020 году завершала строительство нового здания Охматдета.
Технический надзор будет осуществлять инжиниринговая компания Академ Буд, а авторский надзор — компания Аркон, которая разрабатывала проектную документацию для будущих работ.
Общая стоимость восстановления составляет более 293 млн грн, еще около 2 млн грн будет потрачено на технический надзор.
Финансирование осуществляется за счет средств, собранных благотворительным фондом Охматдет — здоровое детство в 2023 году.
— Мы благодарны каждому, кто поддерживает нашу больницу и наших пациентов. Совместно мы возвращаем к жизни важные пространства для лечения украинских детей, — говорится в обращении руководства Охматдета.
Во время капитального ремонта больница продолжит работать и оказывать медицинскую помощь.
Напомним, что попадание российской ракеты 8 июля 2024 года привело к значительным разрушениям зданий Охматдета.
Пострадали пять корпусов больницы. Детей, которые находились на лечении, эвакуировали в другие медучреждения.
Источник и фото: НДСБ Охматдет