Охматдит розпочинає ремонт корпусу після обстрілу РФ у 2024 році: що відомо

У червні розпочнеться відновлення лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту, пошкодженого ракетною атакою РФ у 2024 році.

Відбудова Охматдиту

6 червня Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит підписала всі договори для початку капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу, який постраждав внаслідок російського ракетного удару у 2024 році.

Будівельні роботи виконуватиме компанія ТОВ Ріола-Модуль ЛТД, яка вже має досвід реалізації медичних об’єктів — саме вона у 2020 році завершувала будівництво нової будівлі Охматдиту.

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Технічний нагляд здійснюватиме інжинірингова компанія Академ Буд, а авторський нагляд — компанія Аркон, яка розробляла проєктну документацію для майбутніх робіт.

Загальна вартість відновлення становить понад 293 млн грн, ще близько 2 млн грн буде витрачено на технічний нагляд.

Фінансування здійснюється завдяки коштам, зібраним благодійним фондом Охматдит — здорове дитинство у 2023 році.

— Ми вдячні кожному, хто підтримує нашу лікарню та наших пацієнтів. Спільно ми повертаємо до життя важливі простори для лікування українських дітей, — йдеться у зверненні керівництва Охматдиту.

Під час капітального ремонту лікарня продовжить працювати та надавати медичну допомогу.

Нагадаємо, що влучання російської ракети 8 липня 2024 року призвело до значних руйнувань будівель Охматдиту.

Постраждали п’ять корпусів лікарні. Дітей, які перебували на лікуванні, евакуювали до інших медзакладів.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит

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