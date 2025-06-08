Чтобы не было эпидемий: в Эстонии хотят прививать детей без согласия родителей

В правительстве Эстонии рассматривают возможность внесения в законодательство изменений, которые могут оказать существенное влияние на процесс вакцинации детей. В стране планируется ввести добровольную вакцинацию школьников без согласия родителей.

— Подготовка нового законопроекта происходит в рамках инициативы Министерства социальной политики с целью усовершенствования механизма предотвращения и контроля инфекционных заболеваний, — говорится в сообщении.

Прививки детям без согласия родителей

Одной из ключевых новаций является предложение разрешить вакцинацию школьников с их согласия, без необходимости получать письменное согласие от родителей. В пояснительной записке подчеркивается, что в нынешних условиях интересы детей в сфере здравоохранения могут быть не полностью защищены.

По словам экспертов, разногласия между мнениями детей и их родителей относительно вакцинации способны вызвать конфликты, что в свою очередь ослабляет доверие к программе вакцинации.

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Министр по социальным вопросам Кармен Йоллер отметила, что медицинские работники в школах фактически уже имеют возможность проводить плановые прививки, не дожидаясь письменного согласия родителей. Однако этот процесс не получил четкого законодательного оформления.

Уровень доверия к вакцинам снижается

В издании отмечают, что за последнее десятилетие уровень вакцинации среди детей в Эстонии стал снижаться, и продолжение этой тенденции может привести к вспышкам болезней, которые были практически искоренены благодаря прививкам.

Источник: ERR

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