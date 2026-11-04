Вечером 4 ноября украинские военные уничтожили российский беспилотник, который перевозил не только боевую часть, но и агитационные листовки с пропагандистскими материалами.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт “Мадяр” Бровди.

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— Террор тыловых городов Неньки дополняется еще и “психологической заботой”. Сбитый над Украиной вечером 4 ноября Шахед-агитатор нес на Киев подстрекательский агитматериал, еще и с ловушкой киберфишинга при переходе по QR-коду, — рассказал Бровди.

По его информации, беспилотник перехватили неподалеку от боевых позиций СБС 427 отдельного полка беспилотных систем Рарог.

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Во время осмотра на борту обнаружили брикет листовок с российской пропагандой. Дрон также имел боевую часть.

Шахед із агітаційними листівками
Шахед із агітаційними листівками
Шахед із агітаційними листівками
Шахед із агітаційними листівками
Шахед із агітаційними листівками
Шахед із агітаційними листівками

Командующий объяснил, что российская армия пытается применять информационно-психологические операции для влияния на настроения украинцев и дестабилизации ситуации внутри страны.

Бровди обратил внимание на угрозу, которую может представлять QR-код на агитационных материалах. Он предупредил, что переход по нему может направлять на фишинговый сайт, созданный для получения доступа к личным данным или заражения смартфона вредоносными программами.

— На фотографиях QR-код намеренно размыт из соображений безопасности. Если найдете такую листовку, — не сканируйте. С высокой вероятностью это вражеская ловушка для кражи ваших данных или заражения смартфона вирусом, — подчеркнул Мадяр.

Командующий также сообщил, что в течение 1–4 ноября подразделения Сил беспилотных систем уничтожили 2 630 российских военнослужащих.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.

Всего противник применил 310 дронов. Среди них были ударные Шахеды, дроны типа Гербера и имитаторы Пародия. 81 из запущенных беспилотников был реактивным.

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Атака українських дронів

Фото: Роберт “Мадяр” Бровди

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