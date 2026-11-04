Вечером 4 ноября украинские военные уничтожили российский беспилотник, который перевозил не только боевую часть, но и агитационные листовки с пропагандистскими материалами.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт “Мадяр” Бровди.

Над Киевом сбили БпЛА с агитационными материалами

— Террор тыловых городов Неньки дополняется еще и “психологической заботой”. Сбитый над Украиной вечером 4 ноября Шахед-агитатор нес на Киев подстрекательский агитматериал, еще и с ловушкой киберфишинга при переходе по QR-коду, — рассказал Бровди.

По его информации, беспилотник перехватили неподалеку от боевых позиций СБС 427 отдельного полка беспилотных систем Рарог.

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Во время осмотра на борту обнаружили брикет листовок с российской пропагандой. Дрон также имел боевую часть.

Командующий объяснил, что российская армия пытается применять информационно-психологические операции для влияния на настроения украинцев и дестабилизации ситуации внутри страны.

Бровди обратил внимание на угрозу, которую может представлять QR-код на агитационных материалах. Он предупредил, что переход по нему может направлять на фишинговый сайт, созданный для получения доступа к личным данным или заражения смартфона вредоносными программами.

— На фотографиях QR-код намеренно размыт из соображений безопасности. Если найдете такую листовку, — не сканируйте. С высокой вероятностью это вражеская ловушка для кражи ваших данных или заражения смартфона вирусом, — подчеркнул Мадяр.

Командующий также сообщил, что в течение 1–4 ноября подразделения Сил беспилотных систем уничтожили 2 630 российских военнослужащих.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.

Всего противник применил 310 дронов. Среди них были ударные Шахеды, дроны типа Гербера и имитаторы Пародия. 81 из запущенных беспилотников был реактивным.

Фото: Роберт “Мадяр” Бровди

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