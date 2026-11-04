Представители Украины, Европейской комиссии, США, Великобритании, Франции, Германии и НАТО во время встреч в Брюсселе сосредоточились на подготовке Плана процветания Украины и обеспечении финансирования государства в 2027 году.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Умеров об итогах переговоров в Брюсселе

По его словам, во время встреч он провел переговоры с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock.

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Стороны рассмотрели подготовку плана послевоенного восстановления и экономического развития Украины, финансовые потребности на 2027 год и гарантии безопасности.

Подводя итоги первого дня переговоров, Умеров прокомментировал работу над Планом процветания (Prosperity Plan):

— Это один из ключевых документов, над которым сейчас работаем с партнерами. Он должен определить, как будем восстанавливать Украину после войны, привлекать инвестиции и создавать возможности для развития нашей экономики.

Как отметил глава СВРУ, от украинской стороны к разработке документа присоединились команды Минэкономики, Министерства финансов, Минобороны и Офиса президента.

Работа над планом перешла к предметной проработке. По результатам переговоров Украина и ее партнеры согласовали конкретные следующие шаги и сроки их реализации. Подробности документа пока не разглашаются.

Еще одной темой переговоров стало финансирование Украины в 2027 году.

— Вместе с командами Минобороны, Минфина и Офиса президента показали партнерам математику войны на следующий год, – рассказал Умеров.

Украинская делегация представила партнерам расчеты необходимых на следующий год ресурсов, размер финансового дефицита, который нужно покрыть, и потенциальные источники поступления средств.

Участники встреч рассмотрели угрозы, которые Россия представляет для Украины и Европы в целом, и совместные меры по противодействию им.

Умеров сообщил, что 5 ноября переговоры с партнерами продолжатся. Среди запланированных вопросов – гарантии безопасности для Украины.

— Речь идет не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является ее неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы, – подчеркнул он.

Глава СВРУ объяснил, что работа над гарантиями безопасности, послевоенным восстановлением и экономическим развитием Украины ведется одновременно. Эти направления он назвал составляющими единого плана будущего государства.

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