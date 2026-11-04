Президент Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства сообщил в своем посте.

Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: что известно

— Готовимся к трехстороннему формату на уровне команд между Украиной, Соединенными Штатами и Россией – уже менее чем через неделю, – отметил глава государства.

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По словам Зеленского, сегодня также состоялась содержательная встреча в Брюсселе с участием украинской и американской команд, представителей Европейского Союза, Франции, Великобритании, Германии, НАТО, Всемирного банка и глобального бизнес-сообщества.

Участники обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

Завтра в Брюсселе запланирована еще одна встреча, посвященная гарантиям безопасности Украины.

Президент подчеркнул, что темп переговоров должен быть максимально интенсивным, чтобы как можно скорее завершить войну. Украина готова к необходимым шагам, имеет четкие предложения и уже передала их американской стороне.

Отдельным приоритетом Зеленский назвал противовоздушную оборону. По его словам, во время разговора со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждали потребность в перехватчиках для систем Patriot, которые необходимы для защиты людей от российских ударов.

Глава государства добавил, что Украина продолжит работу над каждым из двусторонних направлений сотрудничества с США. В частности, речь идет о формате Drone Deals.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку независимости Украины, украинцев и дипломатических усилий.

— Миру нет альтернативы, и гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными. Работаем ради этого! Слава Украине, – подытожил президент.

Фото: Владимир Зеленский

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