Приписное удостоверение — привычное название документа, который раньше получали юноши после постановки на воинский учет. Однако правила воинского учета в Украине изменились.

Факты ICTV рассказывают, что такое приписное удостоверение, в каком возрасте его получают, где оформить военно-учетный документ и что для этого нужно.

Приписное удостоверение: что это

Приписное удостоверение — это бытовое название удостоверения о приписке к призывному участку. Раньше его выдавали юношам после постановки на воинский учет призывников. Документ подтверждал, что человек состоит на соответствующем учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Однако сейчас официальное название документа — военно-учетный документ (ВУД). Его оформление регулирует постановление №559. Оно утверждает порядок создания и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов.

ВУД подтверждает принадлежность человека к исполнению воинского долга. Он содержит персональные и военно-учетные сведения, по которым можно установить статус гражданина.

Выдают ли приписное удостоверение в 2026 году

В 2026 году вместо привычного бумажного приписного оформляют электронный военно-учетный документ — Резерв ID.

Изменения ввели после решения Кабмина от 10 декабря 2025 года. С тех пор военно-учетные документы создают в электронной форме (за некоторыми исключениями). Основным способом их получения стало приложение Резерв+.

Если человеку нужен бумажный экземпляр, он может скачать документ в формате PDF и самостоятельно распечатать его. Также распечатку предоставляют в ЦПАУ.

Таким образом, в 2026 году получить новое приписное удостоверение старого образца в виде отдельной бумажной книжечки уже нельзя. Вместо него гражданин получает электронный военно-учетный документ.

Одинаковый ли военно-учетный документ для призывников, военнообязанных и резервистов

Для этих трех категорий граждан предусмотрена единая форма военно-учетного документа. Она утверждена постановлением Кабмина №559.

Разница заключается не в форме документа, а в информации, которую он содержит, в частности в военно-учетном статусе человека.

Законодательство определяет три основные категории граждан:

Призывники — лица, которых взяли на воинский учет призывников.

Военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе и могут привлекаться к комплектованию воинских формирований в особый период.

Резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве.

Таким образом, прежнее приписное удостоверение для призывников и военный билет для военнообязанных заменил единый формат военно-учетного документа.

Приписное удостоверение: когда выдают

Воинский учет призывников начинается в год, когда юноше исполняется 17 лет.

Согласно статье 14 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, ежегодно с 1 января по 31 июля на воинский учет берут граждан мужского пола, которым в соответствующем году исполняется 17 лет.

В Минобороны рассказали, что в 2026 году на учет должны были стать юноши 2009 года рождения. При этом ждать именно дня рождения не нужно, поскольку важно, чтобы 17 лет исполнилось в течение календарного года.

После постановки на учет в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов появляется соответствующий статус. В приложении Резерв+ он отображается как Призывник.

Приписное удостоверение: как получить в 2026 году

Поскольку теперь используется электронный военно-учетный документ, процедура его получения отличается от той, которая действовала раньше.

Для 17-летних юношей предусмотрено два способа постановки на воинский учет: через приложение Резерв+ и непосредственно в ТЦК.

В 2026 году юноши 2009 года рождения могли встать на воинский учет онлайн до 31 июля включительно.

Для этого нужно:

Установить или обновить приложение Резерв+. Авторизоваться через BankID. Выбрать услугу Стать на учет. Проверить персональные данные. Подтвердить запрос и дождаться его обработки.

После успешной регистрации в приложении появляется Резерв ID со статусом Призывник.

Если юноша не встал на воинский учет до 31 июля, до достижения 18 лет ему нужно лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Там проверят необходимые сведения и внесут информацию в военный реестр.

Что нужно для получения приписного удостоверения

При первичной постановке на воинский учет через ТЦК и СП необходимо предоставить документы, предусмотренные приказом Минобороны №510.

В перечень входят:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины о месте жительства;

справка внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);

свидетельство о рождении;

документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;

документ об образовании;

справка с места учебы или работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35 × 45 мм.

Этот перечень применяют при отсутствии технической возможности электронного обмена данными между государственными реестрами. Поэтому не в каждом случае нужно самостоятельно собирать все перечисленные документы.

Где получить приписное удостоверение

В 2026 году военно-учетный документ можно получить в электронном виде через Резерв+.

Если нужна его бумажная копия, есть два варианта:

скачать PDF-файл из приложения Резерв+ и самостоятельно распечатать;

обратиться в ЦПАУ, где предоставят распечатку электронного документа.

Также сформировать военно-учетный документ можно через портал Дія. Для этого нужно авторизоваться с помощью электронной подписи, найти услугу Военно-учетный документ, проверить информацию и подписать заявление.

Услуга бесплатная. По информации Дії, документ формируется автоматически в течение 10 минут при условии, что сведения о человеке есть в реестре.

Нужно ли проходить ВВК для получения приписного

При первичной постановке на воинский учет в 17 лет проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) не нужно. Это подтвердило Министерство обороны Украины. Постановка на учет происходит без обязанности проходить или получать направление на ВВК.

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