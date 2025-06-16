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Что провоцирует у подростков агрессию: ответ ученых

мозок біль ілюзія
Фото: Depositphotos

Ученые обнаружили, что качество и продолжительность сна напрямую влияют на состояние мозга и поведение ребенка, в частности недосыпание нарушает у подростков связи между ключевыми участками мозга.

Сон – не роскошь, это жизненно необходимая функция

Исследование, опубликованное в журнале Brain and Behavior, основано на данных более 2 800 детей, чей сон отслеживался с помощью фитнес-трекеров.

У подростков, которые спали меньше, страдали когнитивные функции, ответственные за воображение, самоидентификацию и эмпатию.

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Кроме того, нарушения мозговой деятельности были связаны с повышенным риском психических расстройств, таких как депрессия, СДВГ и даже шизофрения.

Кроме того, продолжительность сна также влияла на поведение ребенка — он становился агрессивным, гиперактивным и невнимательным.

— Сон — не роскошь, это жизненно необходимая функция, особенно в подростковом возрасте, когда мозг активно развивается. Это исследование показывает, что качество сна напрямую влияет на функции мозга и поведение ребенка, — отмечают ученые.

Специалисты призывают родителей и педагогов более серьезно относиться к проблеме недостатка сна, ведь речь идет не только об усталости, но и о долгосрочном влиянии на психику, здоровье и будущее ребенка.

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Источник: Medicine.Net

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