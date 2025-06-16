Що провокує в підлітків агресію: відповідь учених
Науковці виявили, що якість і тривалість сну напряму впливає на стан мозку та поведінку дитини, зокрема недосипання порушує у підлітків зв’язки між ключовими мозковими ділянками.
Сон — не розкіш, це життєво необхідна функція
Дослідження, опубліковане в журналі Brain and Behavior, базується на даних понад 2 800 дітей, чий сон відстежувався за допомогою фітнес-трекерів.
У підлітків, які спали менше, страждали когнітивні функції, відповідальні за уяву, самоідентифікацію та емпатію.
Крім того, порушення мозкової діяльністі були пов’язані з підвищеним ризиком психічних розладів, таких як депресія, СДУГ і навіть шизофренія.
Крім того, тривалість сну також впливала на поведінку дитини — вона ставала агресивною, гіперактивною та неуважною.
— Сон — не розкіш, це життєво необхідна функція, особливо у підлітковому віці, коли мозок активно розвивається. Це дослідження показує, що якість сну напряму впливає на фунції мозку та поведінку дитини,— наголошують учені.
Фахівці закликають батьків і педагогів серйозніше ставитися до проблеми нестачі сну, адже йдеться не лише про втому, а про довготривалий вплив на психіку, здоров’я й майбутнє дитини.
Джерело: Medicine.Net