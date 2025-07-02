Как витамин С защищает от старения кожи: детали исследования

Новое исследование японских ученых показало, что витамин С способен замедлить один из заметных признаков старения — истончение кожи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Investigative Dermatology.

Как работает витамин С

Команда исследователей во главе с фармацевтом Ясунори Сато из Университета Хокурику провела эксперимент с лабораторными моделями кожи человека.

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Они добавили в питательную среду концентрацию витамина С, которая соответствует той, что обычно поступает в кожу через кровь.

Уже через неделю в образцах наблюдалось утолщение слоя живых клеток эпидермиса.

— Мы обнаружили, что витамин С стимулирует пролиферацию кератиноцитов путем деметилирования ДНК, что делает его перспективным средством для борьбы с истончением кожи, — объясняет Акихито Ишигами из Токийского института гериатрии.

Деметилирование — это процесс, при котором активизируются гены, ответственные за рост клеток.

Витамин С поддерживает действие ферментов, которые осуществляют эту функцию, помогая восстанавливать активную форму железа, необходимую для их работы.

В результате эксперимента экспрессия ключевых генов пролиферации возросла в 12 случаях — некоторые из них активировались в 75 раз интенсивнее.

Когда же ученые заблокировали действие соответствующего фермента, эффект исчезал, что подтверждает роль витамина С в этом механизме.

Результаты открывают новые возможности для создания средств против возрастных изменений кожи.

Источник : ScienceAlert

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