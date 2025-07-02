Як вітамін С захищає від старіння шкіри: деталі дослідження
Нове дослідження японських вчених показало, що вітамін С здатен уповільнити одну з помітних ознак старіння — витончення шкіри.
Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of Investigative Dermatology.
Як працює вітамін С
Команда дослідників на чолі з фармацевтом Ясунорі Сато з Університету Хокуріку провела експеримент із лабораторними моделями шкіри людини.
Вони додали до живильного середовища концентрацію вітаміну С, яка відповідає тій, що зазвичай надходить до шкіри через кров.
Уже за тиждень у зразках спостерігалося потовщення шару живих клітин епідермісу.
— Ми виявили, що вітамін С стимулює проліферацію кератиноцитів шляхом деметилювання ДНК, що робить його перспективним засобом для боротьби з витонченням шкіри, — пояснює Акіхіто Ішігамі з Токійського інституту геріатрії.
Деметилювання — це процес, за якого активізуються гени, відповідальні за ріст клітин.
Вітамін С підтримує дію ферментів, які здійснюють цю функцію, допомагаючи відновлювати активну форму заліза, необхідну для їхньої роботи.
У результаті експерименту експресія ключових генів проліферації зросла в 12 випадках — деякі з них активувалися у 75 разів інтенсивніше.
Коли ж вчені заблокували дію відповідного ферменту, ефект зникав, що підтверджує роль вітаміну С у цьому механізмі.
Результати відкривають нові можливості для створення засобів проти вікових змін шкіри.