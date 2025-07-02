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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Як вітамін С захищає від старіння шкіри: деталі дослідження

Догляд за шкірою зморшки
Фото: Depositphotos

Нове дослідження японських вчених показало, що вітамін С здатен уповільнити одну з помітних ознак старіння — витончення шкіри.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of Investigative Dermatology.

Як працює вітамін С

Команда дослідників на чолі з фармацевтом Ясунорі Сато з Університету Хокуріку провела експеримент із лабораторними моделями шкіри людини.

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Вони додали до живильного середовища концентрацію вітаміну С, яка відповідає тій, що зазвичай надходить до шкіри через кров.

Уже за тиждень у зразках спостерігалося потовщення шару живих клітин епідермісу.

— Ми виявили, що вітамін С стимулює проліферацію кератиноцитів шляхом деметилювання ДНК, що робить його перспективним засобом для боротьби з витонченням шкіри, — пояснює Акіхіто Ішігамі з Токійського інституту геріатрії.

Деметилювання — це процес, за якого активізуються гени, відповідальні за ріст клітин.

Вітамін С підтримує дію ферментів, які здійснюють цю функцію, допомагаючи відновлювати активну форму заліза, необхідну для їхньої роботи.

У результаті експерименту експресія ключових генів проліферації зросла в 12 випадках — деякі з них активувалися у 75 разів інтенсивніше.

Коли ж вчені заблокували дію відповідного ферменту, ефект зникав, що підтверджує роль вітаміну С у цьому механізмі.

Результати відкривають нові можливості для створення засобів проти вікових змін шкіри.

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Джерело: ScienceAlert

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