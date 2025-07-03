Загрязнение воздуха провоцирует развитие рака — исследование

Команда американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего в ходе исследования выяснила, что чем выше уровень загрязнения воздуха в регионе, тем больше мутаций, способствующих развитию рака. Причем заболевание диагностировали у людей, которые никогда не курили табак.

— Результаты исследования, проведенного среди онкологических больных по всему миру, помогают объяснить, почему среди людей, которые никогда не курили, растет доля заболевших раком, — говорится в сообщении.

Эту тенденцию исследователи называют актуальной и растущей глобальной проблемой.

Основная причина смерти от рака

Рак легких остается основной причиной смерти от онкологии во всем мире. Ежегодно в мире диагностируется около 2,5 млн новых случаев. Более миллиона смертей происходит в Китае, где курение и загрязнение воздуха являются главными факторами, которые провоцируют заболевание.

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Недавние исследования показали, что самые высокие показатели аденокарциномы, связанные с загрязнением воздуха, зафиксированы в Восточной Азии. Хотя в Великобритании случаев было намного меньше, они все равно составили более 1100 новых диагнозов в год, обнаружили ученые.

Воздействие вторичного таба чного дыма

Последняя работа, опубликованная в журнале Nature , выявила лишь незначительное увеличение мутаций, вызывающих рак, у людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.

Но исследование выявило значительный риск от некоторых китайских травяных лекарств, содержащих аристолохиевую кислоту. Сигнатурные мутации, связанные с травяными лекарствами, были обнаружены почти исключительно у никогда не куривших людей из Тайваня.

По словам ученых, еще одна загадочная мутационная особенность была обнаружена у людей, которые никогда не курили, но не у тех, кто курил, и теперь она находится в центре интенсивных наблюдений.

Источник : The Guardian

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