Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Забруднення повітря провокує розвиток раку – дослідження

забруднення повітря і рак легень
Фото: Pixabay

Команда американських вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго в ході дослідження з’ясувала, що чим вищий рівень забруднення повітря в регіоні, тим більше мутацій, що сприяють розвитку раку. Причому захворювання діагностували у людей, які ніколи не курили тютюн.

– Результати дослідження, проведеного серед онкологічних хворих по всьому світу, допомагають пояснити, чому серед людей, які ніколи не курили, зростає частка хворих на рак, – йдеться в повідомленні.

Цю тенденцію дослідники називають актуальною і зростаючою глобальною проблемою.

Зараз дивляться

Основна причина смерті від раку

Рак легень залишається основною причиною смерті від онкології в усьому світі. Щорічно в світі діагностується близько 2,5 млн нових випадків. Більше мільйона смертей відбувається в Китаї, де куріння і забруднення повітря є головними факторами, які провокують захворювання.

Недавні дослідження показали, що найвищі показники аденокарциноми, пов’язані із забрудненням повітря, зафіксовані в Східній Азії. Хоча у Великій Британії випадків було набагато менше, вони все одно склали понад 1100 нових діагнозів на рік, виявили вчені.

Вплив вторинного тютюнового диму

Остання робота, опублікована в журналі Nature, виявила лише незначне збільшення мутацій, що викликають рак, у людей, які піддаються впливу вторинного тютюнового диму.

Але дослідження виявило значний ризик від деяких китайських трав’яних ліків, що містять аристолохієву кислоту. Сигнатурні мутації, пов’язані з трав’яними ліками, були виявлені майже виключно у людей з Тайваню, які ніколи не курили.

За словами вчених, ще одна загадкова мутаційна особливість була виявлена у людей, які ніколи не курили, але не у тих, хто курив, і тепер вона знаходиться в центрі інтенсивних спостережень.

Читайте також
Вчені перетворили смертельний грибок на ліки проти раку: що відомо
дослідження вірусологія

Джерело: The Guardian

Пов'язані теми:

Забруднення повітряНаукові дослідженняОнкологіяонкохворістатистика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь