Забруднення повітря провокує розвиток раку – дослідження

Команда американських вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго в ході дослідження з’ясувала, що чим вищий рівень забруднення повітря в регіоні, тим більше мутацій, що сприяють розвитку раку. Причому захворювання діагностували у людей, які ніколи не курили тютюн.

– Результати дослідження, проведеного серед онкологічних хворих по всьому світу, допомагають пояснити, чому серед людей, які ніколи не курили, зростає частка хворих на рак, – йдеться в повідомленні.

Цю тенденцію дослідники називають актуальною і зростаючою глобальною проблемою.

Зараз дивляться

Основна причина смерті від раку

Рак легень залишається основною причиною смерті від онкології в усьому світі. Щорічно в світі діагностується близько 2,5 млн нових випадків. Більше мільйона смертей відбувається в Китаї, де куріння і забруднення повітря є головними факторами, які провокують захворювання.

Недавні дослідження показали, що найвищі показники аденокарциноми, пов’язані із забрудненням повітря, зафіксовані в Східній Азії. Хоча у Великій Британії випадків було набагато менше, вони все одно склали понад 1100 нових діагнозів на рік, виявили вчені.

Вплив вторинного тютюнового диму

Остання робота, опублікована в журналі Nature, виявила лише незначне збільшення мутацій, що викликають рак, у людей, які піддаються впливу вторинного тютюнового диму.

Але дослідження виявило значний ризик від деяких китайських трав’яних ліків, що містять аристолохієву кислоту. Сигнатурні мутації, пов’язані з трав’яними ліками, були виявлені майже виключно у людей з Тайваню, які ніколи не курили.

За словами вчених, ще одна загадкова мутаційна особливість була виявлена у людей, які ніколи не курили, але не у тих, хто курив, і тепер вона знаходиться в центрі інтенсивних спостережень.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.