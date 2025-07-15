Ученые назвали время, когда лучше всего принимать лекарства от давления

Прием антигипертензивных препаратов перед сном улучшает контроль ночного артериального давления по сравнению с утренним приемом у пациентов с гипертонией.

К такому выводу пришла команда китайских ученых из Сычуаньского университета.

Когда принимать лекарства от давления: детали исследования

Следует заметить, что во время предыдущих исследований того, когда лучше принимать лекарства от давления, изучалось оптимальное время приема антигипертензивных препаратов, однако данные были противоречивыми, а результаты существенно отличались.

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На этот раз в исследовании, проведенном в 15 больницах Китая, приняли участие 720 человек в возрасте от 18 до 75 лет, которые либо никогда не получали антигипертензивное лечение, либо прекратили его не менее чем на две недели.

Участники были случайным образом распределены в группы, принимающие антигипертензивные препараты либо утром (с 6.00 до 10.00), либо перед сном (с 18.00 до 22.00).

Все пациенты получали комбинацию олмесартана (20 мг) и амлодипина (5 мг) в одной таблетке. Доза корректировалась на основе амбулаторного и офисного мониторинга артериального давления каждые четыре недели.

Через 12 недель в группе, принимавшей препарат перед сном, наблюдалось более выраженное снижение ночного систолического артериального давления с разницей между группами -3,0 мм рт. ст.

Ночное диастолическое артериальное давление также снизилось сильнее в группе, принимавшей препарат перед сном.

Показатели контроля ночного систолического артериального давления были выше при приеме препарата перед сном (79,0%) по сравнению с приемом препарата утром (69,8%).

Показатели контроля систолического артериального давления в условиях офиса составили 88,7% в группе приема препарата перед сном и 82,2% в группе приема препарата утром.

Прием препарата перед сном также снижал утреннее систолическое и диастолическое артериальное давление при меньшем количестве повышений дозы.

Существенных различий в частоте ночной гипотензии или зарегистрированных побочных эффектах между группами не наблюдалось.

Исследователи пришли к выводу, что прием препарата перед сном обеспечивает лучший контроль ночного артериального давления и улучшает циркадный ритм, не снижая эффективности среднего дневного или суточного артериального давления и не увеличивая риск ночной гипотонии.

Эти результаты подтверждают потенциальные преимущества приема препаратов перед сном и предоставляют данные, которые можно будет использовать в будущих исследованиях антигипертензивной хронотерапии.

Источник : MedicalXpress

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