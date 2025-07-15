Вчені назвали час, коли найкраще приймати ліки від тиску

Прийом антигіпертензивних препаратів перед сном покращує контроль нічного артеріального тиску порівняно з ранковим прийомом у пацієнтів із гіпертонією.

Такого висновку дійшла команда китайських вчених із Сичуаньського університету.

Коли приймати ліки від тиску: деталі дослідження

Слід зауважити, що під час попередніх досліджень того, коли краще приймати ліки від тиску, вивчався оптимальний час прийому антигіпертензивних препаратів, проте дані були суперечливими, а результати істотно відрізнялися.

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Цього разу в дослідженні, проведеному в 15 лікарнях Китаю, взяли участь 720 осіб у віці від 18 до 75 років, які або ніколи не отримували антигіпертензивне лікування, або припинили його не менше ніж на два тижні.

Учасники були випадковим чином розподілені в групи, які приймали антигіпертензивні препарати або вранці (з 6.00 до 10.00), або перед сном (з 18.00 до 22.00).

Всі пацієнти отримували комбінацію олмесартану (20 мг) і амлодипіну (5 мг) в одній таблетці. Доза коригувалася на основі амбулаторного та офісного моніторингу артеріального тиску кожні чотири тижні.

Через 12 тижнів у групі, яка приймала препарат перед сном, спостерігалося більш виражене зниження нічного систолічного артеріального тиску з різницею між групами -3,0 мм рт. ст.

Нічний діастолічний артеріальний тиск також знизився сильніше в групі, яка приймала препарат перед сном.

Показники контролю нічного систолічного артеріального тиску були вищими при прийомі препарату перед сном (79,0%) порівняно з прийомом препарату вранці (69,8%).

Показники контролю систолічного артеріального тиску в умовах офісу становили 88,7% в групі прийому препарату перед сном і 82,2% в групі прийому препарату вранці.

Прийом препарату перед сном також знижував ранковий систолічний і діастолічний артеріальний тиск при меншій кількості підвищень дози.

Істотних відмінностей у частоті нічної гіпотензії або зареєстрованих побічних ефектах між групами не спостерігалося.

Дослідники дійшли висновку, що приймання препарату перед сном забезпечує кращий контроль нічного артеріального тиску і покращує циркадний ритм, не знижуючи ефективності середнього денного або добового артеріального тиску і не збільшуючи ризик нічної гіпотонії.

Ці результати підтверджують потенційні переваги приймання препаратів перед сном і надають дані, які можна буде використовувати в майбутніх дослідженнях антигіпертензивної хронотерапії.

Джерело : MedicalXpress

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