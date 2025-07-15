Как недостаток витаминов влияет на хроническую боль: ученые обнаружили связь

Ученые университета Аризоны (США) установили связь между хронической болью и дефицитом витаминов D, B12, C, фолиевой кислоты и магния.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Pain Practice.

Дефицит витаминов и минералов влияет на боль: исследование

Участников исследования разделили на три группы: первые вообще не испытывали боли, во второй собрали людей с легкой или умеренной хронической болью, в третьей находились преимущественно пациенты с сильной хронической болью.

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Далее ученые измерили уровень пяти ключевых микронутриентов: витаминов D, B12, C, фолиевой кислоты и магния.

Выяснилось, что недостаток веществ четко коррелирует с интенсивностью боли: чем ниже уровень — тем сильнее боль.

— Больше всего нас удивило, что женщины азиатского происхождения, которые испытывали сильную хроническую боль, наоборот, показали более высокий уровень витамина B12. Это противоречит тенденции, которую мы наблюдали в других группах, — рассказала одна из авторов исследования Дебора Моррис.

Кроме того, ученые обнаружили, что мужчины, страдающие хронической болью, значительно чаще имеют пониженный уровень витамина С.

По мнению исследователей, такие результаты могут возникать вследствие несбалансированного рациона питания, генетических особенностей, приема лекарственных средств или биологических добавок.

Это исследование представляет новый подход к лечению хронической боли. Целью является выявление системных факторов, которые могут быть легко изменены, в частности через коррекцию диеты.

Поэтому в дальнейшем команда планирует разработать эффективные способы улучшить качество жизни таких пациентов.

Источник : MedicalXpress

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