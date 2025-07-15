Як нестача вітамінів впливає на хронічний біль: вчені виявили зв’язок

Вчені університету Аризони (США) встановили зв’язок між хронічним болем та дефіцитом вітамінів D, B12, C, фолієвої кислоти та магнію.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Pain Practice.

Дефіцит вітамінів і мінералів впливає на біль: дослідження

Учасників дослідження поділили на три групи: перші взагалі не відчували болю, у другій зібрали людей з легким або помірним хронічним болем, у третій перебували переважно пацієнти з сильним хронічним болем.

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Далі науковці виміряли рівень п’яти ключових мікронутрієнтів: вітамінів D, B12, C, фолієвої кислоти та магнію.

З’ясувалося, що нестача речовин чітко корелює з інтенсивністю болю: що нижче рівень — тим сильніший біль.

— Найбільше нас здивувало, що жінки азійського походження, які мали сильний хронічний біль, навпаки, показали вищий рівень вітаміну B12. Це суперечить тенденції, яку ми спостерігали в інших групах, — розповіла одна з авторок дослідження Дебора Морріс.

Крім того, вчені виявили, що чоловіки, які страждають на хронічний біль, значно частіше мають знижений рівень вітаміну С.

На думку дослідників, такі результати можуть виникати внаслідок незбалансованого раціону харчування, генетичних особливостей, прийому лікарських засобів або біологічних добавок.

Це дослідження представляє новий підхід до лікування хронічного болю. Метою є виявлення системних факторів, які можуть бути легко змінені, зокрема через корекцію дієти.

Тож у подальшому команда планує розробити ефективні способи покращити якість життя таких пацієнтів.

Джерело : MedicalXpress

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