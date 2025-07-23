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Марина Мелехова, редактор ленты
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Украина утвердила новые рекомендации по лечению туберкулеза

туберкульоз
Фото: Pexels

В Украине утвердили национальные рекомендации, призванные усовершенствовать систему оказания помощи больным туберкулезом.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Лечение туберкулеза в Украине: что известно о новом стандарте

В Украине разработаны национальные рекомендации по преодолению туберкулеза. Документ разработан специалистами Центра общественного здоровья и утвержден Национальным советом по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу.

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— Пациентам важно знать: туберкулез полностью излечим, а соответствующие медицинские услуги в Украине предоставляются бесплатно. Для успешного выздоровления необходимо своевременно пройти диагностику, придерживаться назначений врача и регулярно принимать препараты без самовольного прекращения лечения, — отметил Радуцкий.

Он также отметил, что до начала полномасштабной войны Украина занимала одно из первых мест в Европе по темпам распространения туберкулеза.

Чтобы изменить ситуацию и внедрить европейский подход к выявлению и лечению болезни в соответствии с рекомендациями ВОЗ, Комитет подготовил специальный законопроект, который Верховная Рада приняла в 2023 году.

В 2024 году Правительство утвердило стратегию развития системы противотуберкулезной помощи.

Национальные рекомендации детализируют положения закона и содержат практические советы.

Если есть препятствия, председатель Комитета по вопросам здоровья нации советует сообщить:

  • на горячую линию по вопросам туберкулеза — 0-800-50-30-80;
  • специалистам контакт-центр Министерства здравоохранения Украины — 0-800-60;
  • через мобильное приложение OneImpact, раработанное специально для людей с туберкулезом.
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