Украина утвердила новые рекомендации по лечению туберкулеза
В Украине утвердили национальные рекомендации, призванные усовершенствовать систему оказания помощи больным туберкулезом.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Лечение туберкулеза в Украине: что известно о новом стандарте
В Украине разработаны национальные рекомендации по преодолению туберкулеза. Документ разработан специалистами Центра общественного здоровья и утвержден Национальным советом по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу.
— Пациентам важно знать: туберкулез полностью излечим, а соответствующие медицинские услуги в Украине предоставляются бесплатно. Для успешного выздоровления необходимо своевременно пройти диагностику, придерживаться назначений врача и регулярно принимать препараты без самовольного прекращения лечения, — отметил Радуцкий.
Он также отметил, что до начала полномасштабной войны Украина занимала одно из первых мест в Европе по темпам распространения туберкулеза.
Чтобы изменить ситуацию и внедрить европейский подход к выявлению и лечению болезни в соответствии с рекомендациями ВОЗ, Комитет подготовил специальный законопроект, который Верховная Рада приняла в 2023 году.
В 2024 году Правительство утвердило стратегию развития системы противотуберкулезной помощи.
Национальные рекомендации детализируют положения закона и содержат практические советы.
Если есть препятствия, председатель Комитета по вопросам здоровья нации советует сообщить:
- на горячую линию по вопросам туберкулеза — 0-800-50-30-80;
- специалистам контакт-центр Министерства здравоохранения Украины — 0-800-60;
- через мобильное приложение OneImpact, раработанное специально для людей с туберкулезом.