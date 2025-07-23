Україна затвердила нові рекомендації щодо лікування туберкульозу

В Україні затвердили національні рекомендації, покликані удосконалити систему надання допомоги хворим на туберкульоз.

Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Лікування туберкульозу в Україні: що відомо про новий стандарт

В Україні розроблено національні рекомендації щодо подолання туберкульозу. Документ розроблений фахівцями Центру громадського здоров’я та затверджений Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

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— Пацієнтам важливо знати: туберкульоз повністю виліковний, а відповідні медичні послуги в Україні надаються безоплатно. Для успішного одужання необхідно своєчасно пройти діагностику, дотримуватись призначень лікаря та регулярно приймати препарати без самовільного припинення лікування, — зазначив Радуцький.

Він також зауважив, що до початку повномасштабної війни Україна посідала одне з перших місць у Європі за темпами поширення туберкульозу.

Щоби змінити ситуацію та впровадити європейський підхід до виявлення й лікування хвороби відповідно до рекомендацій ВООЗ, Комітет підготував спеціальний законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила у 2023 році.

У 2024 році Уряд затвердив стратегію розвитку системи протитуберкульозної допомоги.

Національні рекомендації деталізують положення закону та містять практичні поради.

Якщо є перешкоди, голова Комітету з питань здоров’я нації радить повідомити:

на гарячу лінію з питань туберкульозу — 0-800-50-30-80;

фахівцям контакт-центру Міністерства охорони здоров’я України — 0-800-60-20-19;

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