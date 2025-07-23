Україна затвердила нові рекомендації щодо лікування туберкульозу
В Україні затвердили національні рекомендації, покликані удосконалити систему надання допомоги хворим на туберкульоз.
Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Лікування туберкульозу в Україні: що відомо про новий стандарт
В Україні розроблено національні рекомендації щодо подолання туберкульозу. Документ розроблений фахівцями Центру громадського здоров’я та затверджений Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.
— Пацієнтам важливо знати: туберкульоз повністю виліковний, а відповідні медичні послуги в Україні надаються безоплатно. Для успішного одужання необхідно своєчасно пройти діагностику, дотримуватись призначень лікаря та регулярно приймати препарати без самовільного припинення лікування, — зазначив Радуцький.
Він також зауважив, що до початку повномасштабної війни Україна посідала одне з перших місць у Європі за темпами поширення туберкульозу.
Щоби змінити ситуацію та впровадити європейський підхід до виявлення й лікування хвороби відповідно до рекомендацій ВООЗ, Комітет підготував спеціальний законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила у 2023 році.
У 2024 році Уряд затвердив стратегію розвитку системи протитуберкульозної допомоги.
Національні рекомендації деталізують положення закону та містять практичні поради.
- на гарячу лінію з питань туберкульозу — 0-800-50-30-80;
- фахівцям контакт-центру Міністерства охорони здоров’я України — 0-800-60-20-19;
- через мобільний застосунок OneImpact, розроблений спеціально для людей з туберкульозом.