Меньше 10 тыс.: ученые назвали количество шагов в день для снижения риска смерти на 50%

Всего 7 тыс. шагов в день оказалось достаточно для уменьшения риска смерти почти на 50% по всем причинам — от болезней сердца и рака.

К такому выводу ходе исследования пришла команда ученых из Сиднейского университета.

Таким образом был опровергнут миф о пресловутых не менее 10 тыс. шагов. Хотя, эксперты отмечают, что более длительная ходьба действительно уменьшала риск смерти еще больше.

Сейчас смотрят

Как ученые вычислили 7 тыс. шагов

Поскольку разные исследования и рекомендации по здравоохранению называют разное оптимальное количество шагов в день, ученые решили проанализировать 57 статей по этой теме, чтобы определить минимально эффективное количество дневных шагов.

Как и в некоторых предыдущих исследованиях, они обнаружили снижение риска смерти уже у людей, которые проходили всего 4 тыс. шагов в день. Они имели на 36% более низкий риск смерти тех участников, которые проходили только 2 тыс. шагов.

Однако положительный эффект от ходьбы начинал стремительно расти по достижении отметки в 7 тыс. шагов в день. Такие участники имели на 47% более низкий риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний и на 37% от рака.

Они также имели более низкую частоту различных заболеваний: по сравнению с неактивными людьми, у них на 38% реже встречалась деменция, на 25% – болезни сердца, на 22% – симптомы депрессии и на 14% – сахарный диабет.

Они даже имели на 6% более низкий риск рака, однако связь между ходьбой и появлением рака была слабее.

Источник: nauka.ua

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.