Менше 10 тис.: вчені назвали кількість кроків на день для зниження ризику смерті на 50%

Лише 7 тис. кроків на день виявилося достатньо, щоб знизити ризик смерті майже на 50% від усіх причин, зокрема від хвороб серця та раку.

Такого висновку під час дослідження дійшла команда вчених із Сіднейського університету.

Таким чином було спростовано міф про щонайменше 10 тис. кроків. Хоча експерти зазначають, що більш тривала ходьба справді зменшувала ризик смерті ще більше.

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Як науковці вирахували 7 тис. кроків

Оскільки різні дослідження та рекомендації з охорони здоров’я називають різну оптимальну кількість кроків на день, вчені вирішили проаналізувати 57 статей на цю тему, щоб визначити мінімально ефективну кількість денних кроків.

Як і в деяких попередніх дослідженнях, вони виявили зниження ризику смерті вже у людей, які проходили лише 4 тис. кроків на день. Вони мали на 36% нижчий ризик смерті за тих учасників, які проходили лише 2 тис. кроків.

Однак позитивний ефект від ходьби починав стрімко зростати після досягнення позначки в 7 тис. кроків на день. Такі учасники мали на 47% нижчий ризик смерті від усіх причин і серцево-судинних захворювань та на 37% від раку.

Вони також мали нижчу частоту різноманітних захворювань: порівняно з неактивними людьми, у них на 38% рідше траплялася деменція, на 25% – хвороби серця, на 22% – симптоми депресії та на 14% – цукрового діабету.

Вони навіть мали на 6% нижчий ризик раку, проте зв’язок між ходьбою та появою раку був слабшим.

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